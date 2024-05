Colectivos en Paraná: dictaron conciliación obligatoria pero las empresas denuncian que UTA no acató

«Se decretó la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo, pero la UTA no acató. Se está notificando en cada una de las cabeceras, con un escribano, qué personal está trabajando. No podrían no acatarla», dijo Marcelo Lischet, representante de Buses Paraná, en diálogo con AHORA.

Por el momento, los colectivos siguen sin circular en los horarios en los cuales se anunciaron medidas de fuerza.

El reclamo

Desde UTA cuestionan que no hubo oferta de pago por parte de Buses Paraná, aunque en un comunicado advirtieron que se debe «a las malas condiciones de las unidades que afectan directamente a los usuarios y trabajadores».

Por este motivo, a partir de este miércoles de 18 a 21 horas realizarán retención de servicios en las cabeceras de colectivos. Serán tres horas y, luego, finalizarán la jornada.

El reclamo de UTA también afectará no sólo el servicio del área metropolitana de Paraná, sino también el servicio de la línea Viale y Paraná.

La medida de fuerza se agravará este jueves 16 de mayo. A partir de mañana y hasta nuevo aviso, no habrá colectivos de 8 a 11 y tampoco de 18 a 21. De no haber respuesta por parte de la empresas, indicaron que la medida de fuerza se irá extendiendo a partir de la semana próxima.