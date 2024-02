UTA confirmó el paro del jueves

Compartir

Gustavo Rupp, secretario gremial de UTA Entre Ríos, dijo que «los sueldos de enero y una deuda del aguinaldo fueron depositados», pero el paro se decidió porque «no tenemos definiciones respecto a la paritaria 2024».

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, mantuvieron una nueva audiencia paritaria que fue convocada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

No hubo acuerdo entre las partes y la UTA confirmó un paro de 24 horas para el jueves 8 de febrero en el transporte de corta y media distancia.

Al respecto, Gustavo Rupp, secretario gremial de UTA Entre Ríos, aclaró que “los sueldos fueron depositados este martes. Son los sueldos correspondientes a enero. Agradecemos a las provincias, a los representantes nuestros del gobierno, que han hecho todo lo posible para que los trabajadores puedan percibir su salario”.

Comentó que también este martes “se pagó un 8 por ciento que se adeudaba del aguinaldo”.

No obstante, remarcó que “aún no tenemos definiciones respecto a la paritaria 2024. Lo está manejando el Consejo Directivo Nacional. Llevamos cinco reuniones desde el 15 de diciembre y no llegamos a un acuerdo porque FATAP no puede afrontar los gastos, según aducen. A causa de esto, tomamos una medida de fuerza para este jueves desde las 00hs. No nos gusta tomar estas medidas, pero no encontramos respuesta por parte de las cámaras”.

Confirmó que “se está peleando por un 27 por ciento y 33 por ciento repartido en dos meses: enero y febrero. Nación lo que dice es que no puede mandar los fondos compensadores del valor del boleto de los usuarios. No encontramos salida”.

Este jueves se verán afectados “todos los servicios del interior del país. En Entre Ríos afecta a todo el servicio urbano en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, La Paz y Concepción del Uruguay. El servicio interurbano también estará afectado”.

El servicio de colectivos entre Paraná y Santa Fe, como así también el servicio de largo distancia, “funcionará con normalidad”.

Indicó que “todos tenemos derechos y obligaciones, tenemos que esperar las respuestas desde FATAP, sobre qué resolución van a tomar. Esperaremos novedades y respetaremos la decisión del Consejo Directivo Nacional”.

(Elonce.com)