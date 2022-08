Un camión chocó autos parados y se fugó

Un par de vehículos fueron dañados por un camión que dobló e impactó con los rodado estacionados. Vecinos alertaron a la Policía que, finalmente lo localizó.

La oportuna intervención de vecinos de Paraná y de conductores que alertaron a la Policía, permitió ubicar más tarde a la Policía a un camión que estaba transitando por el centro de Paraná, en la tarde del sábado, y que casi provocó un tragedia. El camionero dobló con su largo y pesado rodado y en la maniobra chocó y daño un par de vehículos que se encontraban estacionados. No conforme con esto, el hombre aceleró y se fugó del lugar.

Conductores que observaron la maniobra, dieron a conocer el testimonio, como el polémico proceder del camionero. La información con fotos, luego fue ratificada a UNO por la Policía de Paraná.

Se hizo saber que en la tarde del sábado, en calle Pellegrini se trasladaba un camión semi remolque, que al llegar a la esquina de Paraguay, dobló hacia la izquierda.

Es obvio que un camión con estas características, ya de por sí muy grande, y en calles que no son avenidas o bulevares, tendrá inconvenientes para poder desplazarse. Además, si al doblar se encuentra con una larga fila de vehículos estacionados correctamente, la maniobra en sí, se convierte en más riesgosa de lo habitual.

El camionero, dicen, tal vez no se podía ubicar hacia dónde pretendía ir con la carga, lo cierto es que ni bien dobló no pudo ingresar la estructura móvil al medio de la calle. Paró imprevistamente, y al no poder doblar sin chocar los autos estacionados, intentó dar marcha atrás. No lo logró y optó por avanzar. Allí comenzó a tomar decisiones erróneas. Chocó un primer auto estacionado correctamente, y lo mismo hizo con un segundo.

El camión avanzó lentamente, mientras algunos conductores de otros vehículos y personas que caminaban por la vereda, comenzaron a gritarle. Le tocaron varios bocinazos, pero el chofer no paró, por el contrario, aceleró y avanzó por calle Carbó.

Una testigo del hecho, comenzó a sacar fotos con su celular, y al ver que el camionero no tenía intenciones de parar, llamó al 911, proporcionando las imágenes de los incidentes.

Un rato más tarde, la Policía localizó el camión, por lo que el chofer fue correctamente identificado y notificado de los incidentes viales que provocó.

Al no haber lesionados o personas internadas, los daños serán absorbidos por la intervención de los seguros.

«Afortunadamente esto no pasó a mayores», reflexionó la mujer que informó de lo sucedido a UNO. «Pero me dio toda la sensación que el camionero, siempre supo lo que hizo, y no le importó nada. Chocó, y menos mal que no había nadie dentro de los autos. Y luego se fue fue intencionalmente sabiendo que dejó el tendal de daños. Una gran irresponsabilidad, ya que no tuvo solidaridad y compromiso civil y vial por su comportamiento».

La peor parte se la llevó el dueño de un Chevrolet Corsa color azul, que mucho más tarde llegó a su auto y lo encontró chocado. Fue informada por vecinos del incidente, por lo que luego procedió a realizar la denuncia en la comisaría primera.

El camión que se fugó, y luego fue interceptado por la Policía, pertenece a una empresa de la localidad de Merlo, en Buenos Aires.

Al menos dos vehículos más, habrían sido dañados por la irresponsabilidad del camionero, se hizo saber finalmente.