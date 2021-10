Tras la polémica, L-Gante mostró cómo es su camarín: “No tomo alcohol y no juego a la PlayStation”

Tras ser acusado de exigir insólitos pedidos para realizar un concierto, el músico decidió dar a conocer cómo es realmente el detrás de escena de sus espectáculos

Através de su cuenta oficial de Facebook, L-Gante publicó un descargo tras la polémica en torno a los supuestos pedidos que había solicitado para dar un show en Venado Tuerto. “El chanta del organizador anunció un show sin ser concretado”, sentenció el joven cantante de 21 años, al hacer referencia a la productora Oneblood Music Incorporated, que dio a conocer el listado. Y, además, mostró en fotos cómo es su camarín.

Durante el fin de semana, Elian Ángel Valenzuela, tal su nombre real, se vio involucrado en una polémica por la cancelación a último momento de un espectáculo que, supuestamente, estaba pautado para realizarse en la ciudad santafesina.

Según diversos trascendidos, el concierto había sido suspendido debido a que L-Gante había exigido una lista de elementos para su camarín. La enumeración difundida incluía micrófonos, parlantes, consolas y monitores para el show. Además, habría solicitado bebidas energizantes, sándwiches de miga, toallas blancas, un espejo de cuerpo entero, una PlayStation 5, un televisor de 55 pulgadas, dos champagne Barón B y un whisky Johnnie Walker etiqueta negra.

Tras sentirse agredido por quienes dieron a conocer el supuesto listado de exigencias, el músico publicó un contundente descargo en sus redes y comenzó: “Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente”.

“Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo…”, agregó con dureza en su perfil de Facebook donde suma más de 200.000 seguidores. A su vez, se refirió al profesionalismo a la hora de realizar sus conciertos y al consumo de alcohol: “Una, que yo no escabio; y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando, corta”.

Por último, en su comunicado, L-Gante le habló exclusivamente a un referente de la productora Oneblood Music Incorporated, que dio a conocer el listado de pedidos, y concluyó sin pelos en la lengua: “Pedazo de garca ya te vas a poner el moño”.

Más allá del escrito que publicó en su Facebook que generó una gran repercusión entre sus fanáticos, el cantante aprovechó el último espectáculo que brindó en la cancha de Newell’s y, por medio de varias fotos, mostró cómo es realmente su camarín. Entre las imágenes se lo vio comiendo tallarines con tuco y tomando gaseosa y agua mineral e, incluso, bromeó con su madre sobre el pedido de la PlayStation 5.

Luego del recital, el célebre músico dedicó un último mensaje a través de su perfil de Instagram y concluyó: “No se coman el chamu”.