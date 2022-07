Trabajadores de la economía social repudiaron declaraciones de Bordet sobre planes sociales

Días atrás, el Gobernador señaló que a unos 22 mil planes “los manejan las organizaciones sociales, que no reportan y no sabemos qué trabajo realizan”. “Si no sabe dónde está parado, es porque no está cerca del pueblo”, le reprocharon desde UTEP

Gustavo Bordet coincidió con las definiciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien apuntó que los planes sociales están tercerizados en manos de las organizaciones sociales. En ese sentido sostuvo: “Pedimos conocer y saber quiénes son y qué hacen” y afirmó que el “modus operandi” consiste en “cobrar el plan, ir una vez por mes a protestar por más planes, y es como un perro que se muerde la cola”. En declaraciones a Canal Once, el mandatario aseguró además que en Entre Ríos “hay 26 mil planes, de los cuales la provincia y los municipios solo tienen cuatro mil, y al resto los manejan las organizaciones sociales”.

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de Entre Ríos repudiaron las expresiones del Gobernador y afirmaron que “lo provocativo y antipopular de su postura evidencia su desconocimiento sobre la labor que hace años sostenemos con el Potenciar Trabajo”.

“¿Recuerda que nos convocó a una mesa de emergencia para enfrentar la pandemia, que sólo sirvió para las fotos porque no materializó ninguna propuesta? Nuestras compañeras sí: sostuvieron merenderos y comedores en pleno Covid-19, arriesgando sus vidas para que a nadie le falte un plato de comida”, remarcaron desde la organización.

Y agregaron: “¿Sabe que firmamos convenios con sus funcionarixs de Desarrollo Social? Son nuestros talleres textiles los que cosen las (pocas) frazadas y abrigos que reparte en memorables actos de campaña. También arreglamos instituciones educativas desde el programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, aunque su gestión no cumpla lo acordado”.

“Podríamos seguir, pero ya sabemos dónde estamos paradxs. Si usted no sabe, Sr. gobernador, es porque no está cerca del pueblo”, le recriminaron en una carta abierta.

Luego le pidieron que “recorra los más de 30 barrios del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) que acompañamos para que lxs vecinxs accedan al Certificado de Vivienda Familiar y a Mi pieza. Visite los 400 espacios comunitarios, que reciben poco de los alimentos que cada día se vencen en los galpones de su Ministerio. También las comunas, aldeas y campos, donde compañerxs sostienen la agroecología batallando contra las fumigaciones”. Y subrayaron: “Mientras nos insultaba desde un estudio de TV, en Paraná más de 40 unidades productivas llevaban a cabo la 3° Feria de la Economía Popular. Lo invitamos a que conozca al pueblo trabajador que lucha por un Salario Básico Universal”.

Por último remarcaron: “Que usted se aleje del pueblo y la comunidad organizada, no significa que resignemos nuestras condiciones de vida. Si le molestan nuestros reclamos, tome la lapicera y destrabe los convenios y proyectos que presentamos, piense con las organizaciones sociales cómo salir juntxs de esta crisis. Las mismas personas a las que descalifica, somos quienes lo elegimos y le cuidamos el voto con la esperanza de que represente un gobierno popular que nos incluya. Aún no perdemos esa esperanza”.