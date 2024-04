Testigo contó cómo fue el choque frontal en el que murió una pareja y su hijito

Un fatal accidente ocurrió en la noche del martes feriado, 2 de abril, en el ingreso a la localidad de Federación. En el impresionante siniestro vial entre dos autos que chocaron de frente, fallecieron Octavio Telliz, de 33 años; su hijo, Ian, de 8 años y una semana después, murió Daniela Dos Santos (30), la madre del chico y pareja del hombre fallecidos.

En tanto, la hija de la pareja, una nena de cinco años, resultó gravemente herida y fue derivada al hospital de Concordia, donde permanece internada en terapia intensiva del hospital Masvernat.

La hora del accidente

En las últimas horas, la causa incorporó el relato de testigos, el cual, significa un giro en los indicios que investiga el fatal accidente, ocurrido en Federación. Una pareja de la ciudad de Concordia, apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial que se cobró la vida de tres integrantes de la familia y que dejó a una niña gravemente herida.

Cabe mencionar que la fiscal de la causa, Dra. Josefina Penon, había manifestado que estaban en procura de dar con una pareja que serían los únicos testigos del tremendo accidente y en las últimas horas, los testigos del accidente, Andrés S y su pareja Roció, brindaron declaraciones a medios de Federación. Al dialogar con 7Páginas, expresaron “el accidente ocurrió alrededor de las 21 y 35, porque yo tengo que a las 21 y 37, llame a un amigo de Federación para que pida una ambulancia”, relató Andrés.

Maniobra de los autos

El testigo del accidente afirmó que “cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze”, remarcó.

Al respecto, continuó con su relato: “yo calculo que el Fox, iba arriba de los 100 km porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner.

Otro dato importante aportado por este vecino de Benito Legerén (Concordia), es que, en el momento del accidente, solo circulaban los dos vehículos involucrados en el mismo y el auto en el que iban los testigos. “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”, puntualizó.

Quiénes llegaron al lugar

Por su parte, Rocío aseguró que la zona donde se produjo el accidente, estaba iluminada, “más adelante o mejor dicho en la curva, ya no hay luz, pero ahí, si, funcionaba la iluminación”, sostuvo la joven.

Además, comentó que pasado escasos minutos del choque frontal, “recién pasa el primer auto, pero en ese momento, se acercó una pareja que por lo visto eran vecinos que llegaron corriendo al lugar y fue la señora, la que llamó a la ambulancia”, relató la testigo del fatal accidente.

Según contaron, la pareja había viajado a pasar el día en la ciudad de Federación y apuntó que tras su presencia y los vecinos que llamaron a la ambulancia, el primero en llegar al lugar, fue un móvil policial. “La ambulancia llegó un rato después”, mencionó Andrés.

Escalofriantes detalles

El joven recordó que, en primer momento, tomó contacto con los jóvenes del Chevrolet Cruze. “El chico estaba tirado sobre la banquina y cuando se quiso levantar le dije que se quedara acostado por si tenía alguna lesión en la columna o el cuello. Después corrí hasta el auto negro y ahí, observo que el conductor estaba tirado como a 15 metros, ya que había salido por el parabrisas mientras que el niño estaba apretado en el asiento trasero”, detalló el testigo del accidente fatal.

Además, mencionó: “a la mujer no la podía sacar porque tenía puesto el cinturón de seguridad, pero en eso, observo que la nena seguía respirando, por eso les aviso a la policía para que la socorrieran también”, describió y acotó haber observado, que el airbag del Fox no se activó, mientras que si sucedió en el otro vehículo.

“Decir la verdad”

Tras este relato, Andrés trajo a la memoria el momento de tensión que se vivió cuando arribó al lugar, el auto donde también viajaban parte de la familia de los que circulaban en el Fox. “Fueron momentos de alta tensión”, resumió sin dar muchos detalles.

Roció, reveló que antes de animarse a dar este testimonio a 7Páginas, tomaron contacto a través de las redes sociales con familiares y amigos, “donde conté lo que realmente había pasado, porque es injusto lo que se decía del menor, sin saber qué fue lo que realmente pasó. Además, nuestros familiares nos dijeron que digamos la verdad”, remarcó.

Finalmente, aseguraron estar en condiciones de testificar ante la justicia. De hecho, la Dra. Josefina Penon, tomó conocimiento este jueves al mediodía, de los nombres de estos dos testigos del fatal accidente en Federación.