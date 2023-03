Tarifas de gas: habrá subas en marzo y acumularán un 150% interanual

Energía define un aumento para las distribuidoras, pero tratará que no impacte tanto en la inflación del próximo mes.

Desde marzo, habrá un aumento en las boletas de gas. Habrá un alza en los márgenes de las distribuidoras, que son las empresas que llevan el gas a los comercios, servicios e industrias. En el Gobierno estuvo circulando una cifra -cercana al 40%-, pero otras fuentes del sector especificaron que aún no estaba definida.

“La inflación de marzo ya viene alta. Quizás el aumento sea desdoblado o algo, para que impacte menos”, contó un empresario del sector que pidió no ser identificado. El gasto en servicios públicos -que casi no impactó en la inflación desde mediados de 2019 a mediados de 2022- comenzó a sentirse desde septiembre, a partir del retiro de ciertos subsidios y aumentos en las boletas, con agua como una de las prestaciones que más subió.

Durante el invierno del año pasado, una familia porteña de clase media pagaba entre $ 1.500 y $ 2.000 por su boleta de gas. Eso era para un consumo medio -95 metros cúbicos-, y contenía un fuerte subsidio estatal. Durante el próximo invierno, esa boleta no bajará de los $ 4.000 si el hogar quedó caratulado como de “altos ingresos” o quiere seguir teniendo acceso al “dólar ahorro”.

El incremento será, como mínimo, de 120% en relación a lo que se pagaba en el invierno de 2022, y corresponde al precio del gas en sí mismo. Dependiendo del incremento en los importes de distribución, el alza interanual puede merodear entre 150% y 170%.

En la suba de marzo, habrá una mejora en los márgenes que cobran las distribuidores y las transportistas.

Con una inflación anualizada que está mordiendo el 100%, estos incrementos permitirían que los subsidios energéticos se mantengan o caigan un poco en relación al año pasado. El ahorro será por menores importaciones, ya que este año habrá mayor producción local con la construcción del gasoducto que unirá Buenos Aires con Vaca Muerta.

Además, el Gobierno anticipó la compra de barcos de GNL. Pactó la operación a un precio que sería inferior al del invierno. Eso traerá un alivio de US$ 1.500 millones, según fuentes oficiales.

A medida que suban los precios del gas en las boletas, también se incrementarán los impuestos respectivos. Se estima que los tributos representan casi un cuarto de la factura de gas. Una boleta de $ 1.500 de consumo tenía hasta ahora alrededor de $ 500 de impuestos. Ahora, una factura que se acerque a los $ 3.200 -como efecto de la suba del gas-, cargará con más de $ 800 en impuestos.

La secretaría de Energía estableció que los clientes de Metrogas y Naturgy -ambas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano- paguen $ 34 por cada metro cúbico de gas que demanden. Hasta ahora, venían pagando $ 22. Y, a mediados de 2022, estaba a $ 16. Esta suba aplica para los clientes denominados N1, es decir de “altos ingresos”.

Hay 3,45 millones de hogares que no se inscribieron en el registro de subsidios al gas. Eso significa que creen que no necesitan las subvenciones, o que quieren seguir accediendo al “dólar ahorro” o las operaciones de dólares bursátiles. Las personas que prefieran mantener los descuentos estatales no podrán operar con divisas.

También puede que dentro de esos 3,45 millones de clientes -identificados como N1- haya hogares que no sepan que tienen que realizar la inscripción para preservar los descuentos del Estado. Hay 2,3 millones de cuentas que solicitaron preservar algunos descuentos, mientras que 3,4 millones se identificaron como de “bajos ingresos” y seguirán gozando de fuertes subvenciones.

La secretaría de Energía le permitirá a la “clase media” (que gane menos de $ 520.000 y no quiera acceder al dólar ahorro”) que consuma un bloque básico a un precio del gas similar al del año pasado ($ 12 por metro cúbico desde 2023, contra $ 14 que estaba en 2022). Sin embargo, una vez que se pasen del bloque “permitido” deberán abonar $ 34 por metro cúbico.

Cuando comenzó a aplicarse la segmentación, se consideraba de ingresos altos a los hogares que ganaban más de $ 390.000 mensuales para la familia en su conjunto. Ahora, ese mojón está por arriba de los $ 520.000. Se estima que cerca de un tercio de los hogares de Metrogas y Naturgy quedaron dentro del grupo N1, con boletas que le subirán entre 150% y 170%.

