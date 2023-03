Tapia confirmó quiénes serán los rivales y dónde jugará Argentina sus primeros partidos como campeón del mundo

Después de cerrar la continuidad de Scaloni, el presidente de la AFA reveló con qué equipos estrenará el titulo la Selección. Los partidos se jugarán el 23 y el 28 de marzo.

Confirmada la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, la Selección Argentina tiene a sus rivales confirmados para los amistosos de marzo que servirán para que el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 pueda celebrar dentro de un campo de juego junto a la gente en el país. Los equipos a quienes enfrentarán serán más bien testimoniales. Es que serán una excusa para que la fiesta por la tercera estrella continúe.

Tal como se había adelantado hace algunos días, Panamá será el primer equipo que se medirá con la Selección de Lionel Messi que se consagró en el Estadio Lusail de Doha el 18 de diciembre de 2022. Este encuentro será en el estadio de River Plate el jueves 23 de marzo.

Sin embargo, el segundo rival es toda una sorpresa. Si bien hubo tratativas con Surinam, finalmente esta opción quedó descartada. Y el combinado nacional de Curazao será el que se mida el martes 28 ante el elenco albiceleste. Según pudo confirmar Clarín con fuentes de la AFA, este encuentro está ya cerrado, aunque resta saber en qué escenario se disputará.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, reconoció en la previa a la ceremonia de los premios The Best en París que el Mario Alberto Kempes de Córdoba puede ser una cancha posible. Pero todavía no está acordado.

Se espera que entre esta semana y la otra se comunique públicamente la oficialización de estos dos compromisos de exhibición que carecerán de importancia deportiva ya que se trata de rivales de poca monta. Tanto Panamá como Curazao serán parteners de la celebración argentina.

La isla de Curazao está ubicada en el mar de Antillas a unos 50 kilómetros al norte de Venezuela. Es vecina de Aruba, un destino turístico elegido por a quienes el bolsillo se lo permite para descansar entre arena blanca y aguas cristalinas y cálidas. Fue colonia española, lugar de paso para portugueses y más tarde quedó en manos de la corona neerlandesa. Cuenta con menos de 200 mil habitantes y su territorio es de unos 440 kilómetros cuadrados.

Su seleccionado de fútbol se ilusionó con conseguir una plaza para el Mundial de Qatar 2022 en las Eliminatorias de la Concacaf, pero no le alcanzó. El entrenador neerlandés, Guus Hiddink, estuvo al mando en ese proceso. Actualmente su DT es el local Remko Bicentini.

El conjunto panameño, en tanto, participó únicamente en la cita mundialista de Rusia 2018 (perdió todos los partidos del Grupo G, ante Bélgica, Inglaterra y Túnez) y se quedó afuera de Qatar, también en las Eliminatorias de Concacaf.

La atención estará puesta en Messi, Angel Di María, Emiliano Martínez y todos los campeones del mundo. Así como también en el DT Lionel Scaloni, quien acordó su continuidad hasta el 2026. Una vez que se resuelva el escenario del segundo amistoso se informará cuándo y cómo se podrá conseguir las entradas para disfrutar de la fiesta con los ganadores de la tercera estrella que ya luce encima del escudo de la AFA.

