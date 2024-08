Rosario Romero confirmó que en 2025 habrá Fiesta del Mate

Compartir

La intendenta Rosario Romero confirmó que será «en febrero, con dos noches de Fiesta del Mate y una jornada previa de Peña del Mate».

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, dio cuenta de los temas que se abordaron con el gobernador Rogelio Frigerio en una reunión llevada a cabo este jueves.

Explicó que “no solo de obras se trata la gestión pública, sino también de los aspectos culturales y por eso hoy también hablamos de la Fiesta del Mate. Este año debió suspenderse porque acabábamos de tener medidas económicas de gran restricción, que aún persisten. Pero tomamos la decisión de que en 2025 haya Fiesta del Mate”.

Confirmó que “estamos pensando en hacerla en febrero, con dos días de Fiesta del Mate. También pensamos en una Peña del Mate, el día previo, que tenga la participación de entidades de la ciudad, de artistas locales y demás. Será en la Plaza de las Colectividades”.

Indicó que “el gobierno de la provincia se comprometió a ayudarnos en la búsqueda de fondos. El propósito es que sea con entrada gratis, esperamos llegar a ese objetivo”.

Obras y seguridad

Respecto a la reunión con Frigerio, expresó que “tuvimos una muy buena reunión y se tocaron varios temas, entre otros, el de obras. El gobernador planteó la importancia de obras de saneamiento en la costa del Paraná, lo cual a mí me parece de relevancia. También hablamos de seguridad y la decisión de Paraná de poner a disposición del 911 las cámaras de seguridad que tiene la ciudad. Quedamos con dos equipos de trabajo para tratar distintos temas que son centrales y se harán proyectos”, explicó.

En ese sentido, remarcó que “fue una reunión muy ágil y productiva. No se pueden desarrollar algunas cosas porque no sabemos finalmente la decisión que va a tomar el gobierno nacional respecto de la continuidad de algunas obras. No obstante, en las obras que continuará el gobierno provincial y municipal ya estuvimos haciendo un intercambio. Tenemos diálogo permanente”.

Por su parte, Frigerio indicó que “los equipos de Provincia y Municipio trabajaron, durante mas de dos horas, en lo que la intendenta considera prioritarios y vinculadas a obras públicas, seguridad, salud y demás temas que hacen los servicios públicos que reciben los vecinos en un momento muy complejo que nos toca atravesar a la gestión provincial y municipal porque, frente a la falta de recursos, debemos agudizar el ingenio, la dedicación y el compromiso para mejorar la eficiencia y la eficacia para gestionar”, expuso el gobernador.