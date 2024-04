Romero insistió a Buses Paraná para que cumpla con el servicio de colectivos

Compartir

“La Municipalidad no adeuda nada al sistema de transporte, ni a las empresas», advirtió la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó ayer por unanimidad el nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros. La normativa se votó en el marco de un paro de choferes de UTA que ya lleva nueve días por la falta del pago de sueldos por parte de la empresa Buses Paraná.

“La Municipalidad no adeuda nada al sistema de transporte, ni a las empresas; y en el nuevo marco regulatorio aprobado ayer tiende a que tengamos una herramienta para convocar a otras empresas a prestar el servicio en Paraná”, comunicó la intendenta Rosario Romero. Y continuó: “Seguimos insistiendo a Buses Paraná, que tiene contrato vigente, que cumpla con el servicio para que sea continuo, con coches limpios y las frecuencias adecuadas”.

“Seguimos insistiendo en el cumplimiento porque el contrato entre las partes todavía no está roto y hace varios días que estamos sin transporte en la ciudad”, remarcó la mandataria municipal.

Y apuntó: “Hay un incumplimiento de parte de las empresas, que dejaron de recibir los subsidios del gobierno nacional, pero siguen recibiendo el aporte de Provincia y la Municipalidad de Paraná”.

Al comunicar que el municipio anticipó fondos para cubrir cuatro meses y no registra otra deuda pendiente con Ersa y Mariano Moreno, Romero instó a las firmas a “acomodarse a los tiempos actuales para lograr que más gente suba al colectivo y, por cumplimiento de sus obligaciones, haciendo más atractivo el colectivo”.

“En Paraná había 100 mil cortes de boleto en tiempos pasados y hoy día, 50 mil; es decir que la gente cada vez toma menos el colectivo porque no hay continuidad en el servicio”, fundamentó. “Si las empresas se esmeran en prestar el servicio, más paranaenses subirán al colectivo”, estimó la intendenta.

En la oportunidad, confirmó que el municipio no cuenta con algún pedido de los empresarios para un aumento del costo del boleto, pero, según anticipó, “no habría manera de acceder a esa solicitud porque no están prestando el servicio”, debido al paro de los choferes nucleados en UTA por el no pago de sueldos por parte de las empresas.

“La gente paga $680, que es un boleto caro, y no tiene el servicio”, comparó Romero. “Lo mínimo que deben garantizar las empresas a la ciudad es cumplir; sobre el cumplimiento, podemos dialogar sobre otras cosas”, acotó al respecto.

Según Romero, la convocatoria a otras empresas para brindar el servicio de colectivos urbanos, “es una atribución municipal”. “Se votó con contundente unanimidad”, comentó y agradeció a las fuerzas políticas que acompañaron el proceso ante la preocupación para que los usuarios tengan transporte en la ciudad.

“El marco regulatorio es del ejido de Paraná”, aclaró la intendenta y anticipó una reunión con los intendentes del área metropolitana. “El servicio interurbano, por las normas vigentes, se debe prestar con líneas interurbanas, es decir, que salgan de la Terminal u otros puntos de la ciudad”, diferenció.

Romero reconoció que muchos vecinos de las localidades aledañas trabajan en Paraná y el municipio de la capital entrerriana, “solidariamente, prestó ese servicio”. “Pero hoy, Paraná no puede hacerlo más y tenemos muchos barrios en los que los vecinos se las están arreglando de maneras muy costosas para arribar a sus lugares de trabajo”, fundamentó. De acuerdo a lo que adelantó, instará a los intendentes de las otras localidades “para que ayuden a los vecinos se puedan trasladar a Paraná a través de otras modalidades”.

(Elonce)