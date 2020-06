Reabrió el Banco Nación en Paraná, con atención reducida

Personal de la entidad en la ciudad está aislado por 14 días. “La semana próxima darán turnos”, confirmó Juan Carlos Navarro, de La Bancaria a Radio RD 99.1

El Banco Nación de Paraná reabrió este viernes sus puertas, luego de que todo el personal -unos 90 empleados- debiera quedar aislado tras detectarse un caso positivo de coronavirus de parte de un trabajador.

La reapertura es reducida. No se realiza con el personal de la casa, que se encuentra completamente aislado por 14 días, sino con trabajadores de otras sucursales de la provincia.

“Son trabajadores de otras sucursales. Habrá un personal reducido, no superarán los siete empleados. Asimismo no hay turnos otorgados, con lo cual no se espera a nadie”, agregó Juan Carlos Navarro, secretario general en Paraná de La Bancaria.

Respecto de la atención, el sindicalista explicó que a partir del lunes se darán turnos, alrededor de 10, y vinculados a cuestiones muy específicas, como pago de IFE o jubilaciones.

En este sentido, solicitan a la población que no concurra al banco sin tener turno previo, que recién podrá ser gestionado para la semana que viene.