Paraná permitirá las salidas recreativas y las actividades deportivas

Será a partir de este sábado. Además hay nuevas disposiciones para la actividad gastronómica. “Esta nueva normalidad nos exige asumir una gran responsabilidad individual”, dijo el intendente Bahl.

El intendente de Paraná, Adán Bahl, mantuvo reuniones junto al COES local, con el sector gastronómico y las fuerzas de seguridad con el objetivo de analizar diversas medidas que implementará la Municipalidad de Paraná a partir de este sábado.

“Estamos ante una nueva normalidad y tenemos que adaptarnos permanentemente a ella, día a día, con distintas decisiones que debemos tomar”, manifestó tras los encuentros.

A partir de este sábado no se prorrogarán nuevas suspensiones, es decir que estarán permitidas las salidas recreativas y las actividades deportivas sin contacto físico.

En tanto, los restaurantes y cafés podrán trabajar en sus interiores con un 30% de su capacidad habilitada. Esto se da en el marco de la etapa de distanciamiento en la que se encuentra Entre Ríos según DNU 605/20 y ante la transmisión por conglomerado que reviste la capital provincial.

Salidas de esparcimiento

Habilitadas de lunes a domingos (hasta 500 metros de su lugar de residencia).

Se recomienda hacerlo de manera individual. El objetivo siempre será evitar grupos multitudinarios. Y se sugiere la salida de adultos mayores en el horario de 9 a 11hs.

Actividades físicas / Deportivas individuales S/Contacto Físico y al aire libre

Estarán habilitadas actividades individuales y aquellas que no superen las 4 personas y que no demanden de contacto físico. Por ejemplo: tenis, golf, etc. Se incluirán aquellas que se practiquen en el río (no motorizadas).

Establecimientos gastronómicos

Durante el encuentro de trabajo que el intendente Bahl junto a secretarios de su Gabinete y representantes del rubro de la gastronomía y luego de un arduo análisis de la situación actual en la capital de la provincia, acordaron una serie de medidas tendientes a brindar un paliativo a la difícil situación que atraviesa este sector, siempre atento al resguardo de la población.

En este contexto, la Municipalidad autorizó la habilitación, en el horario de 6 a 19, siempre respetando el debido distanciamiento social y el protocolo de la actividad de una ocupación de hasta un máximo del 30% de la capacidad de los locales en su interior. Esto es exactamente equivalente a: el uso de 1 de cada 3 mesas (4 personas máximo en cada mesa), la visualización de la inhabilitación de aquellas mesas no disponibles y asegurar en todos los casos los 2 m de interdistancia (con sillas “en uso” incluido).

Los locales gastronómicos, por su alta densidad de personas en su espacio cerrado, deben garantizar una adecuada ventilación natural con circulación de aire y el no uso de artefactos de climatización frío/calor en el interior. Esto es imprescindible, por el hecho de que los clientes permanecen más de 15minutos en el lugar y es la única actividad comercial que está exenta del uso de tapabocas. Esta medida es adecuada para fomentar los buenos hábitos de prevención de clientes, personal y propietarios.