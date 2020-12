Paracao Voley debuta en la Liga Argentina

Será este jueves 10, cuando ponga en marcha la Copa RUS Argentina, la competencia inaugural de la temporada que se organiza desde la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (Aclav).

La Bomba, que devuelve a Entre Ríos al alto nivel de clubes del país tras una década, se enfrentará en Mar del Plata a Obras Sanitarias de San Juan a las 15, en juego que también marcará el retorno de las competencias oficiales luego de la declaración de pandemia por el Covid-19, en marzo último.

El conjunto Auriazul se presentará en el estadio de Once Unidos con un mix de jugadores entrerrianos y refuerzos mayormente con pasado en seleccionados argentinos de base y experiencia en la ex Liga A1 nacional. El choque se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

En curva ascendente

Paracao llega a su hora más esperada en tiempo record. Hace menos de cuatro años se conformaba su plantel masculino y los títulos a escala local, provincial y zonal motivó a probarse en a escala país. En las ediciones 2018 y 2019 de la ex Liga Argentina A2 fue uno de los equipos revelación y en la de 2020 (llamada Torneo Argentino de Clubes) se encaminaba a disputar el ascenso, pero la suspensión de actividades deportivas truncó su aspiración. Hace tres meses, recibió la invitación para conformar la renovada categoría superior y, aunque representó un gran desafío, la familia del vóleibol Auriazul aceptó.

Así, manteniendo su base local y provincial, se reforzó con elementos de experiencia y desde este jueves asume su misión de expresar el valor que el vóleibol tiene en Entre Ríos.

Con base fuerte

Gonzalo Lapera es el ícono de la base local, considerando que fue protagonista de las selecciones Argentinas Menor, Sub 21, Sub 23 y Mayor, e incluso figura del subcampeonato olímpico de la Juventud en Singapur 2010.

Sus alternativas como punta-receptores son: Mariano Destri Vélez (ex selección Argentina de Snow Volley), Matías Maier, Gabriel Zurdo (nuevamente convocado a la Menor Albiceleste) y el cerritense Agustín Cardozo.

Desde la cantera piden continuidad Agustín Otero (central), Santiago Escanés (armador) y el nogoyaense Hipólito Sosa (líbero).

Jóvenes y con experiencia

La mayoría de sus refuerzos tiene pasado en selecciones argentinas.

Desde Menores hasta Sub 23 se enumeran: Pablo Urchevich (armador, ex Puerto San Martín), Santiago Arroyo (líbero, ex Ateneo Mariano Moreno de Catamarca), Joaquín Alzueta (central, ex River Plate) y Lautaro Verdún (punta-receptor, ex Puerto San Martín). Casi con el mismo palmarés aparece Julián López (central, ex Untref Vóley y preselección Argentina Menor.

Además, destacan por su reciente pasado Juan Simón Villarruel (punta-receptor, ex River Plate), Lucas Sansone (central, ex Boca Juniors) y Matías Albrecht (armador, ex Libertad de San Jerónimo Norte).

El caso de Gustavo Vaca Álvarez es distinto. El opuesto no solo integró varios equipos de la ex Liga A1 (Rojas Sholem, Tigre, Obras Sanitarias de San Juan y Ciudad de Buenos Aires), sino que recorrió las categorías de base del combinado nacional y recientemente intervino en la Liga de Israel.

El torneo

Tal lo anticipado, Paracao iniciará su camino este jueves a las 15 enfrentando al Obrero, por la zona 1. El viernes, en el mismo horario, se medirá con Defensores de Banfield (de Lomas de Zamora) y cerrará la primera fase el sábado a las 18 ante Ciudad de Buenos Aires.

En la zona 2 los protagonistas serán los sanjuaninos de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Unión Vecinal Trinidad (UVT), más el anfitrión Once Unidos.

FIXTURE COPA RUS ARGENTINA 2020

FASE DE GRUPOS – JUEVES 10 DE DICIEMBRE

Partido Hora Local Visitante Transmisión

N° 1 15.00 PARACAO Obras Sanitarias (SJ) TyC Sports Play (*)

N° 2 18.00 Ciudad Vóley Defensores de Banfield TyC Sports Play

N° 3 21.00 Once Unidos (MdP) UPCN San Juan TyC Sports