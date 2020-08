Nuevas actividades deportivas, recreativas y culturales habilitadas

La Municipalidad de Paraná adhirió a los decretos de la provincia de Entre Ríos que disponen la habilitación de actividades deportivas y culturales. Se desarrollarán bajo estrictos protocolos de higiene y cuidado personal. Además, cada establecimiento deberá respetar las normativas vigentes establecidas por las autoridades municipales.

Mediante el Decreto 1.130/20 se habilitan las actividades y prácticas náuticas, deportivas y/o recreativas no competitivas, con uso de embarcaciones a motor. Las embarcaciones no deben superar el 50 % de su capacidad habilitada para el transporte de persona, fijando un máximo de hasta 10 personas. En tanto, el Decreto 1.133/20 establece la habilitación para actividades físicas y deportivas en su modalidad no competitiva como bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y carrera, motociclismo y automovilismo, beach vóley, padel y pelota paleta (en cancha cerrada), gimnasia deportiva, natación y esgrima.

Por una medida similar que lleva el N° 1.132/20, los gimnasios reabrirán sus puertas el próximo lunes 3 de agosto solo para actividades de musculación y/o sala de fuerza, yoga, pilates y estiramiento. Cada disciplina deberá realizarse con un máximo de 10 personas (con cita previa y por ambiente), sin contacto físico, con una duración máxima de 60 minutos por turno, todos los días de 6 a 21 horas. La capacidad será limitada según los espacios de cada lugar de una persona cada 5 metros cuadrados.

Finalmente, la Municipalidad también adhirió mediante el Decreto 1.131/20, a la reactivación de espacios culturales como son estudios de grabación y salas de ensayos musicales; baile; actividades formativas, talleres y ensayos de distintas disciplinas artísticas y bibliotecas. Las actividades deben realizarse con un máximo de 10 personas (previa reserva y sin contacto físico) con una duración máxima de 60 minutos por turno, todos los días de 8 a 22 horas.