Murió la cantante y actriz Olivia Newton-John

La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Su esposo confirmó la triste noticia. El mensaje de John Travolta

La actriz Olivia Newton-John, conocida por la película “Grease”, murió a los 73 años. El esposo de la artista, John Easterling, dio a conocer que falleció en paz en su rancho en el sur de California, EEUU, el lunes por la mañana, rodeada de familiares y amigos.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling en las redes.

La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, compartió su esposo en un comunicado en la cuenta de Instagram de la cantante y actriz. “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

La actriz, conocida por interpretar a Sandy Olsson en “Grease” de 1978, reveló que estaba luchando contra el cáncer de mama en etapa 4 en octubre de 2021 y dijo que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal.

Tras conocer la triste noticia, John Travolta compartió un sentido mensaje sobre su compañera en su cuenta de Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”, escribió el actor.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.

Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

La ganadora de cuatro Grammy contó que su cáncer de mama había hecho metástasis y se había extendido a su espalda, lo que la obligó a cancelar actuaciones.

John Travolta y Olivia Newton John, durante el rodaje de «Grease» (EFE) John Travolta y Olivia Newton John, durante el rodaje de «Grease» (EFE)

Entre 1973 y 1983, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y “Xanadu” con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.

Newton-John era hija del profesor de literatura Brin Newton-John e Irene Bron, cuyo padre era el físico ganador del Premio Nobel Max Bron. La actriz y su familia se mudaron a Melbourne, Australia, cuando ella tenía seis años. Regresó al Reino Unido cuando era adolescente para seguir una carrera como cantante y participó el Festiva de Eurovisión en 1974.

Olivia Newton-John murió a los 73 años (EFE) Olivia Newton-John murió a los 73 años (EFE)

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de “If Not for You”, un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut “Le Me Be There”, en la categoría de música country.

A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos “Physical,” “Have You Never Been Mellow” y “You’re the One That I Want”, este último parte de la banda sonora de Grease.

Su siguiente película musical, “Xanadu” en 1980, fue un fracaso pero le dio a Newton-John más éxitos como la canción principal del filme y “Magic”, que alcanzó el número 1.

En 1981, Newton-John consiguió su mayor sencillo, “Physical”. El video que acompañaba a la canción mostraba a la cantante con ropa de gimnasia y una cinta en la cabeza, lo que impuso una moda.

Su letra, llena de sexo (“no hay nada más que hablar a menos que sea horizontalmente, hagamos algo físico”) hizo mella en su imagen de chica buena y llevó a algunas emisoras de radio a prohibirla.

La carrera de Newton-John se enfrió después de “Physical”, pero en 2015 tuvo otro número 1 en las listas de baile: “You Have to Believe”, una versión renovada de “Magic” interpretada con su única hija, Chloe Lattanzi.

Haría otra película con Travolta, “Two of a Kind” en 1983, y grabaron un álbum de canciones navideñas en 2012.

Olivia Newton-John en 2003 (Reuters) Olivia Newton-John en 2003 (Reuters)

En 1992, mientras preparaba una gira de conciertos, su padre murió y a ella le diagnostican cáncer de mama. Su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chloe Lattanzi, llegó a su fin en 1995 y una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott terminó misteriosamente. McDermott desapareció durante un viaje de pesca en California en 2005 y su paradero se mantuvo desconocido durante años. Numerosos informes alegaban que estaba viviendo en México, con una nueva novia.

“Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó”, dijo Newton-John al programa “60 Minutes” de Australia en 2016. “Es humano preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir”.

La artista, cuya hermana murió de cáncer cerebral, creó el Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John en su ciudad natal, Melbourne. También comercializó lo que se conoce como el kit de autoexamen de mama Olivia.

En una entrevista con el diario The Guardian en 2020, dijo sobre la enfermedad: “Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé lo superaré de nuevo”.