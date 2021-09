Municipales hacen retención de servicios y olla popular

En plaza 1° de Mayo, la Asociación del Personal Superior Municipal de Paraná, reclamó apertura de paritarias y un salario digno.

Durante la mañana de este miércoles, la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), se autoconvocó en la esquina Urquiza y Corrientes de la plaza 1° de Mayo, a pasos de la Municipalidad de Paraná, en reclamo de apertura de paritarias, sueldos dignos y un diálogo salarial. No hubo corte de calle, ya que desde APS mencionaron que los ciudadanos “no tienen la culpa del reclamo”.

Según el gremio los ejecutivos ganan fortunas y los trabajadores no pasan de $32.000. “Por eso estamos haciendo un esfuerzo para la semana próxima en donde haremos una retención de servicios y una olla popular en la plaza 1° de Mayo”, dijo Alejandra Levrand, secretaria general del gremio.

Alejandra Levrand, Secretaria General de APS, dijo que en base a los reiterados reclamos desde el gremio, se han realizado a las autoridades municipales de Paraná. “Siguen los reclamos porque no hay apertura de paritarias. Hasta el momento no se ha convocado a una mesa de discusión salarial. En estas protestas, le contamos a la sociedad lo que nos pasa como trabajadores municipales ya que nuestros salarios están muy lejos de lo que se necesita para vivir”, dijo a UNO Alejandra Levrand, Secretaria General de APS.

“Hemos tomado la palabra de Eduardo Macri, a cargo de la Secretaría de Hacienda de Paraná, quien pidió a los trabajadores ‘paciencia’ y, debido a esa frase, simulamos una olla popular de la paciencia, en la cual se van agregando distintos ingredientes como por ejemplo ‘discriminación, falta de empatía, falta de dialogo, entre otras'”, comentó la secretaria y agregó en base a los dichos de Eduardo Macri: “paciencia tenemos hace varios meses, en los cuales nuestro gremio (APS) no firmó ningún acuerdo paritario salarial. No se puede vivir con $32.000”.

En base a los reclamos continuos desde APS hacia la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand destacó que no han tenido respuestas de ningún tipo. “Esta gestión se caracteriza por la falta de dialogo. El ejecutivo ha sido sordo a nuestros reclamos y no ve la realidad en la que están viviendo los trabajadores. Con los $32.000 un trabajador tiene que sostener una familia, pagar impuestos y, en algunos casos, pagar un alquiler. Reitero, eso no alcanza”.

La jornada de hoy no tuvo corte de tránsito, ya que desde APS consideran que el ciudadano no tiene la culpa, y se caracterizó por la entrega de folletos a las personas que pasaban por Urquiza y Corrientes. “Le contamos a los ciudadanos lo que cobramos, que estamos muy lejos de los sueldos de los funcionarios. A pesar de la ley de emergencia que estipuló la nueva gestión, está entrando gente al municipio bajo la modalidad de Monotributo. Entonces, la Ley de Emergencia es para algunos sí y otros no”, finalizó Alejandra Levrand, secretaria General de APS