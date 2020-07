El expresidente fue nuevamente internado anoche, dos días después de que le dieran el alta. Este jueves está cumpliendo 90 años.

A pocas horas de su cumpleaños número 90 (este 2 de julio), Carlos Menem fue internado nuevamente en terapia intensiva. En esta ocasión se encuentra en el Sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo.

Si bien todavía no se dieron a conocer las causas de esta nueva internación, el ex presidente había sido dado de alta el lunes pasado luego de permanecer durante 15 días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral.Según trascendió a través de allegados a Menem, no descartan que se trate de “una reaparición del problema anterior, una secuela o efecto colateral, a lo cual se suma su avanzada edad”.

El pasado 13 de junio, el dirigente riojano ingresó a la clínica luego de sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Tras ser hisopado y descartarse un contagio de coronavirus, fue internado en terapia intensiva y su estado era delicado.

Para comprender la complejidad de la situación, Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas, había explicado ese mismo día los alcances de una neumonía de este estilo: “Son infecciones del parénquima pulmonar, son una causa importante de morbimortalidad, es decir de enfermedad y muerte, precisamente la sexta causa de muerte en Argentina”.

Con el pasar de las jornadas, su salud fue mejorando. Luis De la Fuente, médico personal del ex mandatario, había informado en la última semana que la evolución era favorable y que podrían darle el alta en el corto plazo. “La salud del ex presidente está bien, mejoró mucho su cuadro luego de la neumonía que tuvo”, sostuvo en declaraciones a la agencia de noticias Télamy aclaró que la afección “está controlada igual que los niveles cardiológicos y de diabetes”.

“Quiero contarles, con toda la alegría de mi alma, que gracias a Dios mi viejito se está recuperando muy bien. Si todo sigue así mañana lo pasan a una habitación común. No me alcanzan las palabras de agradecimiento a cada uno que pidió por la salud de mi papá”, agregó su hija Zulemita Menem, a quien las autoridades de la clínica habían autorizado a pasar para acompañarlo, confirmando la mejoría de su papá.

Finalmente, el ex mandatario recibió el alta el pasado lunes y Zulemita celebró la recuperación a través de un mensaje en la red social Twitter: “En casa, gracias a Dios, a los médicos, a todo el personal de salud, que fue parte de la recuperación de mi papá”.

Asimismo, apenas 3 minutos después de comenzado el 2 de julio, Zulemita le dedicó otro tuit, esta vez para saludarlo por su cumpleaños. “Llegamos a los 90 años viejito!!! Comienzo este día parafraseándote: ‘Estamos val pero vamos bien’. Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mí de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pa”, escribió en su cuenta, acompañando el texto con el hashtag #los90deMenem.

El dirigente peronista tiene mandato como senador por La Rioja hasta 2023y hasta antes de la primera internación se había mantenido activo durante últimas semanas. De hecho, había participado de las sesiones virtuales de la Cámara Alta de la Nación, publicó Infobae.