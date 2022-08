Los Pumas jugaron un partidazo de punta a punta y aplastaron a los Wallabies en San Juan

Argentina le ganó 48-17 a Australia mostrando una cara totalmente diferente. El equipo de Cheika ganó con punto bonus y quedó al tope de las posiciones en el Rugby Championship.

Fue un triunfo histórico ante Australia. Con una ventaja de 31 puntos, Los Pumas hicieron un partidazo en la segunda fecha del Rugby Championship, ganaron por 48 a 17 y, con el punto bonus producto de haber llegado cinco veces al ingoal rival, se subieron a lo más alto de las posiciones. Una tarde soñada para el equipo de Michael Cheika, que mostró su mejor cara a lo largo de los 80 minutos y cosechó los frutos del trabajo realizado esta semana en San Juan, donde se enfocaron en corregir los puntos negativos del primer encuentro, ante el mismo rival, disputado en Mendoza la semana pasada.

Apenas un minuto pasó del kickoff y la Selección Argentina apoyó el primer try de la tarde: Juan Imhoff logró filtrarse y fue imparable. Emiliano Bofelli, con los pies, no falló y Los Pumas se pusieron 7-0 en un abrir y cerrar de ojos. Fue con un poco de suerte, es verdad, ya que todo nació de un error de manejo de los australianos, que la Argentina pudo capitalizar.

El comienzo fue eléctrico: en cinco minutos ya ganaban 14-0. Otro try, esta vez Thomas Gallo -otro de los cuatro cambios que determinó Cheika-, que llegó a pura potencia y apoyó en el ingoal australiano. Boffelli, sin problemas, acertó entre los postes.

La reacción de los australianos llegó a los 10 minutos. Gran avance de Rob Valetini, la pelota quedó cerca del ingoal argentino y James Slipper logró apoyar. James O’Connor no encontró problemas con la conversión y los Wallabies achicaban la diferencia. Cinco minutos más tarde, el apertura de la visita fue implacable y recortó distancias (14-10) con un penal.

Sin perder la cabeza ni el juego colectivo -los dos aspectos que reclama Cheika desde su llegada-, Los Pumas lograron hacerse dueños otra vez de la iniciativa. Jerónimo De la Fuente logró un try épico: fue hacia un lado, cambió al otro, dejó rivales en el camino y fue derecho al ingoal, pero en ese movimiento se lesionó y debió ser reemplazado por Lucio Cinti. Boffelli completó con los pies y la Argentina volvió a escaparse (21-10)

La polémica fue un try no convalidado: tras la revisión del TMO los jueces entendieron que cuando Boffelli fue tackleado no apoyó correctamente. La imagen era muy fina y no era concluyente, pero el inglés Karl Dickson no lo cobró

No importó demasiado. Por que hubo más de los dueños de casa. ¿Más? Sí, más. Juan Martín González aprovechó una bola suelta y logró apoyar. Desde un ángulo muy difícil, Boffelli esta vez falló el tiro que se fue apenas junto a uno de los postes. El marcador quedó 26-10. Y Los Pumas se fueron al vestuario con esa ventaja y la concentración que pide su entrenador. Restaban los próximos 40 y el desafío de sostener el ánimo que marcó el pulso de la primera parte.

La segunda mitad tuvo el lógico comienzo con Australia dispuesto a asediar al equipo argentino. El fantasma del partido en Mendoza, entonces, reapareció en San Juan, pero aquí no asustó a nadie: después de varios minutos de concentración defensiva y pocos errores, Los Pumas volvieron a sumar.

Fue un penal que Boffelli no erró, pese a que su remate fue casi desde el medio del campo: la puso entre los tres palos y amplió el score para quedar 29-10.

Concentración, efectividad y trabajo colectivo: así Los Pumas consiguieron un nuevo try después de un maul que ganó yardas y Thomas Gallo sumó los cinco del try y Boffelli, otra vez, aportó otros dos con los pies. Parecía historia liquidada.

Pero no. Por primera vez la defensa argentina no se mostró firme y Len Ikitau logró filtrarse para llegar al ingoal sin oposición. O´Connor completó la suma con los pies y los Wallabies recortaron distancias (36-17) con la esperanza de meter otro sprint final como hace siete días.

No fue así. Ni por asomo. Lejos de caerse, Los Pumas crecieron. Boffelli logró un try que lo grafica: corrió una pelota al vacío para buscar una patada de Cinti, llegó y apoyó para confirmar la levantada emocional ante Australia. Luego falló la conversión, pero a esa altura ya no importaba.

Después de que la chicharra ya había marcado los 80 minutos de juego, los de Cheika tuvieron un scrum en el mediocampo. ¿Cubelli la tira afuera para terminar con la faena? No. Se filtra, mete un kick para romper la defensa antes del tackle y Tomás Albornoz, el tucumano que había entrado hacía un ratito, alcanzó el try para poner el 48-17 final. Un resultado histórico. Un resultado para soñar.