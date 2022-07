Los gremios no están conformes con la propuesta del gobierno

El adelantamiento parcial del último tramo del aumento acordado en paritarias en marzo último que formuló este viernes el Gobierno a los gremios del Estado y a los sindicatos docentes no conformó a los representantes de los trabajadores.

La Provincia y los gremios docentes y estatales acordaron en paritarias un aumento para el primer tramo del año del 45,45 por ciento, en tres tramos: 21,21% en marzo; 8,8%, en mayo; y 16,16%, en agosto, y reapetura de la negociación en el octavo mes del año. Pero la escalada inflacionaria dejó en desventaja a los salarios y llevó a los gremios a pedir que se adelante el pago del último tramo.

El Poder Ejecutivo dispuso, mediante decreto, pagar por planilla complementaria un 10% de ese 16,16% restante “en forma inmediata” cuando se termine el cronograma de pagos que comienza este sábado. El restante 6,16% se abonará con los haberes de agosto, o sea en los primeros días de septiembre. En ese mes se realizará una nueva convocatoria a paritarias para determinar la pauta salarial para los meses siguientes, fue la propuesta que formuló a los gremios el ministro de Economía, Hugo Ballay.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos dijo que “este adelantamiento de lo pautado en paritarias resulta insuficiente ante la delicada situación que atravesamos como sector de trabajadoras y trabajadores al cual representamos”.

En tanto, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que lo ofertado por el Gobierno “no cubre las expectativas y resulta insuficiente ante la escalada inflacionaria. En la reapertura de la paritaria se tiene que concretar una propuesta de las autoridades que garantice una recomposición salarial que supere la inflación”.

UPCN pidió que el tramo de agosto se adelante completo y que se empiece a discutir paritarias la semana que viene “ya que no solo se trata del porcentaje de aumento, sino definir lo metodológico. Sin embargo, el anuncio ya está decidido y no habrá revisión”, según dijo la secretaria gremial del sindicato, Carina Domínguez.

También UPCN criticó que mientras se realizaba la reunión, por lo medios se dio a conocer el anuncio del Gobierno “o sea, no hubo propuesta para discutir, eso no es diálogo, que es lo que había comprometido el gobernador ayer. Una falta de respeto a los gremios”, disparó la dirigente. En este marco, el cuerpo de delegados de Paraná se hizo presente en la puerta de Casa de Gobierno para acompañar a los dirigentes que participaron de la convocatoria y aguardar las definiciones. Al finalizar el encuentro, la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, informó lo definido por el Gobierno y anunció que “esta reunión es producto de que durante las últimas semanas hemos exigido que se atienda la situación de los trabajadores de la administración pública. Es un logro, pero no alcanza”.

Domínguez anticipó que “todo esto nos pone en una situación más complicada para comenzar las paritarias del segundo semestre, porque vamos a empezar seguramente perdiendo ante la inflación”. Por último, la dirigente afirmó que “tenemos que llegar a la siguiente etapa con una recomposición real. No sabemos qué va a pasar con los cambios en lo económico y político en el país, y su impacto en la provincia”.