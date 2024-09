La Sinfónica de Entre Ríos dará un nuevo concierto en La Vieja Usina de Paraná

Compartir

El sábado 28 de septiembre desde las 20.30 horas, en La Vieja Usina, se realizará el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura provincial. La entrada es gratuita, y el ingreso por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, realizará un nuevo concierto de la temporada 2024 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 861 – Paraná). El concierto estará bajo la dirección del director artístico de la Sinfónica, Luis Gorelik y participará como solista invitado el reconocido pianista argentino Alberto Bohbouth. Se interpretarán las obras: Pavana de Maurice Ravel, el Movimiento Celestial de Elmir Nizamov (estreno en Argentina), y el Concierto para Piano y Orquesta N° 3 Op. 26 de Sergei Prokofiev.

Respecto del estreno en Argentina de la obra del compositor ruso Elmir Nizamov, el director artístico de la OSER destaca: «Es un hito artístico significativo dentro del panorama del repertorio innovador que aporta la Sinfónica al paisaje musical local. La obra, sin ser vanguardista, está escrita según la técnica del minimalismo, lo que le da un especial color y obtiene de la orquesta una gama de combinaciones inusuales». En cuanto al Concierto para Piano N° 3 de Prokofiev, continúa, «es en cambio, probablemente, la obra más conocida de dicho compositor. Fue tocada en Paraná junto a la Sinfónica por Martha Argerich hace algunos años, y es uno de los exponentes más interesantes de la transición realizada por los compositores rusos de comienzos del SXX, entre el Romanticismo y el Constructivismo».

Sobre Alberto Bohbouth

Nació en Buenos Aires en 1965. Se trasladó a Israel en 1988. Comenzó sus estudios musicales aún niño con Antoniette de Zanella, en su adolescencia fue discípulo de José Luis Juri, Juan Carlos Arabián y Klaus Cabjolski. Egresado del Conservatorio de Música «Carlos López Buchardo» en Buenos Aires (Argentina) y de la Academia Rubin de Jerusalén (Israel), recibiendo el título de:»Artist Diploma» con la calificación de «Nivel pianístico excepcional…». En la Argentina, se presentó en las principales salas del país. Como solista actuó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta de Cámara Mayo, Orquesta Sinfónica de Avellaneda, Orquesta Sinfónica de La Ciudad de Buenos Aires, entre otras, e internacionalmente junto a The Jerusalem Symphony, The Ashdod Chamber Orchestra, The Israel Chamber Orchestra, and The Ramat Gan Chamber Orchestra (Israel). También realizó recitales en varias salas de prestigio en el mundo. Fue invitado especial en renombrados festivales. Tocó bajo las batutas de los maestros P. I. Calderón, Andrés Spiller, Noam Shariff, Aviv Ron, Mario Benzecry, Luis Gorelik, Bracha Waldman, Jorge Lhez, Jongwhi Vakh, Gustavo Fontana, Enrique Roel, entre otros. Desde enero del 2008 fijó su residencia en Buenos Aires, donde desarrolla una intensa actividad musical ofreciendo recitales, conciertos con orquesta, y como profesor de piano.