La Orquesta Sinfónica brindará un concierto en el Teatro 3 de Febrero

Se presentará el sábado 19 de marzo, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná. La entrada será libre, por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, invita a su primer concierto del año que realizará de manera presencial en el Teatro 3 de Febrero bajo la dirección del Mtro. Eduardo Alonso-Crespo como director invitado, y Scott Bohannon como solista de corno. Se interpretará el Concierto para Corno op 37 de Eduardo Alonso-Crespo compuesto por encargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Cabe destacar que el mismo está dedicado a Scott Bohannon, primer cornista de la OSER, y al Mtro. Luis Gorelik –Director de esta última. La obra está estructurada en tres movimientos y es un novedoso aporte al reducido repertorio de conciertos argentinos para ese instrumento. Por otra parte también se interpretará la Sinfonía N° 5 op. 82 de Jean Sibelius.

La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios. La entrada es libre, por orden de llegada. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.

Sobre Eduardo Alonso-Crespo -Director

Compositor y director de orquesta argentino, Eduardo Alonso-Crespo (Tucumán, Argentina, 1956) es autor de seis sinfonías, diecisiete conciertos, dos óperas, dos ballets, música de cámara y música coral – además de otras obras orquestales – , producción que le hizo acreedor de un total de dieciocho premios y distinciones nacionales e internacionales. Su música ha sido interpretada por orquestas y ensambles de Francia, Italia, España, Holanda, Portugal, Polonia, Ucrania, Alemania, Finlandia, el Reino Unido, China, Taiwán, Indonesia, Japón, Israel, Canadá, EE.UU., México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, y en ámbitos tan importantes como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Carnegie Recital Hall de Nueva York, la Iglesia de La Madelaine de París, la Gran Sala De Doelen de Rotterdam, el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el Teatro La Fenice de Venecia y el Palacio Real de Queluz en Lisboa.

Eduardo Alonso-Crespo se graduó en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Tucumán, obteniendo en esa misma universidad el título de ingeniero civil. Mediante una beca Fulbright de postgrado estudió en la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos, donde recibió el grado de Master en Dirección Orquestal y Coral, luego de perfeccionarse con los maestros Lukas Foss, Leonardo Balada y Samuel Jones. Como docente se desempeñó en la Universidad de Carnegie Mellon en los EE.UU. durante dieciocho años.

Como director de orquesta se desempeñó durante doce años como Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Tucumán en la Argentina, desempeñándose simultáneamente como Director Musical del Carnegie Mellon Contemporary Ensemble en los EE.UU. y manteniendo una intensa actividad como director invitado en la Argentina y en el extranjero. Fue artífice fundamental en la creación de la Orquesta Sinfónica de Salta en Argentina, organismo en el que se desempeñó como Director Invitado Principal y Compositor Residente. Sus presentaciones como director invitado incluyen organismos sinfónicos de los Estados Unidos, Francia, Portugal, México, Chile y Argentina. En su país de origen ha actuado al frente de las Orquestas Sinfónicas de Córdoba, Rosario, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Mendoza y Salta, así como de la Orquesta Nacional de Música Argentina y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con la que debutó en el Teatro Colón dirigiendo una aclamada versión de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler en 1998. Entre sus actividades más recientes como director se destaca la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, España, que Alonso-Crespo dirigió para el sello discográfico británico Naxos.

Alonso-Crespo recibió un total de dieciocho premios y distinciones nacionales e internacionales como compositor, incluyendo el Premio Alejandro Shaw de la Academia Nacional de Bellas Artes, el Primer Premio de la Fundación Promúsica y la Cancillería Argentina, el Primer y Segundo Premios simultáneamente del Concurso Luis Gianneo, el Premio Internacional Cristóbal Colón de música sinfónica, el Premio del Régimen de Encargos de Obras Sinfónicas del Fondo Nacional de las Artes, el Segundo Premio de la Fundación San Telmo, el Segundo Premio de Composición de la Universidad Nacional de la Plata, el Tercer Premio del Concurso Internacional Viotti-Valsesia, Italia, la Mención Honorífica de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Premio Músico del Año (Salta, 1990), el Premio Iris Marga a la mejor música para teatro, la distinción de Ciudadano Destacado (Tucumán, 1998) y el Premio de Composición de Música Sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca.

Sus obras están grabadas por la Cincinnati ChamberOrchestra (Oberturas y Danzas de Óperas de Alonso-Crespo) para OceanRecords, la Camerata Lazarte (Macbeth) para JL Records y el Carnegie Mellon Wind Ensemble (Epic Dances) para el sello CMRL, todas estas bajo la dirección del autor, el Coro Ars Nova (Pachamama), Andrea Merenzon y miembros de la Filarmónica de Buenos Aires (Concierto para Fagot y Orquesta) bajo la dirección del Alberto Merenzon para el sello Radio Clásica, el Trío Cordilleras (Piano Trio) para el sello Meridian, Eleanor Weingartner y la Camerata de las Américas dirigida por José Luis Castillo (Concierto para Clarinete) para el sello Urtext y Miguel Salazar junto con Eleanor Weingartner (Doble Concierto para Oboe y Clarinete) también para el sello Urtext.

Acerca de Scott Bohannon -Cornista

Oriundo de Estados Unidos, es Corno Solista de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Antes de su nombramiento para este cargo en 2012, fue Corno Solista de la Akron Symphony Orchestra (Ohio), Wheeling Symphony Orchestra (West Virginia) y Westmoreland Symphony Orchestra (Pennsylvania) en los Estados Unidos. Fue contratado o llamado como refuerzo en numerosas orquestas del oeste de Pennsylvania y Ohio, incluyendo las orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Columbus, Canton, y la Ópera de Pittsburgh, el Ballet de Pittsburgh, Civic Light Opera Orchestra y River City Brass Band. Obtuvo puestos en orquestas de México y la Orquesta Sinfonica de Chile. También ha tocado con artistas pop como The Moody Blues, Kansas, Michael Bolton y participó como Corno Solista en los musicales Tommy de Who y Aída de Elton John. Además de presentar el estreno mundial del Concierto Para Corno de Eduardo Alonso Crespo esta noche con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, también, ha actuado como solista con las orquestas de Akron, Westmoreland, Altoona y Seton Hill Symphonic Winds interpretando obras como el Concierto No. 1 de Richard Strauss, Konzertstucke para cuatro trompas de Robert Schumann y Sinfonía Concertante para flauta, oboe, fagot y corno de W.A. Mozart. En el campo de música de cámara, es miembro fundador del “Bridge City Winds” (ganador de la competencia de la Sociedad de Conciertos de Pittsburgh en el 2007) y “La Chasse” un cuarteto de cornos formado por cornistas profesionales de los EE.UU., Canadá, Francia y Argentina. Desde el 2015 hasta la actualidad, forma parte del “Trío Americano”, conformado por piano, violín/clarinete/tuba y corno. Es un educador apasionado, y se ha desempeñado como profesor de corno en la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Seton Hill, además de tener un estudio privado con numerosos alumnos. En febrero de 2021, Sr. Bohannon fue reinvitado a enseñar en el festival de bronces de Isla Verde, donde enseñó en 2013 y 2014. En junio de 2012, fue invitado como profesor preparador de la sección de cornos de la Orquesta Juvenil del Bicentenario en Córdoba, Argentina. Algunas otras experiencias gratificantes incluyen entrenamiento de conjuntos de bronces y maderas en diversos seminarios de música de cámara en los EE.UU. Tiene una Maestría en Música, especialidad en Corno, de la Carnegie Mellon University y Licenciatura en Música en la ejecución de Corno de Indiana University (Bloomington), en donde estudio con el profesor Myron Bloom (ex Corno Solista de la Cleveland Orchestra, E.E.U.U.).