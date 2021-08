La explosión de una garrafa generó un voraz incendio

Ocurrió en el Paraje La Jaula. Utilizaban la garrafa con una pantalla para calefacción.

Un voraz incendio afectó a una vivienda en Paraje La Jaula, departamento Diamante, y provocó pérdidas totales. El hecho ocurrió de madrugada y los bomberos estuvieron combatiendo el fuego por horas. Según se informó, el foco ígneo fue originado por la explosión de una garrafa.

“Quedó todo consumido”, lamentaron desde el cuartel de Aldea Brasilera. “El foco ígneo se inició en una garrafa que estaba con una pantalla de estufa. Pese a todo el trabajo que se hizo, lamentablemente la casa fue tomada en su totalidad”, sostuvo Roberto Lederhos, jefe del cuartel.

Afortunadamente, no hubo heridos. “Dos personas habían ido a pescar por unos días, ya que funciona como casa de fin de semana, pero afortunadamente no hubo lesionados. Sí daños materiales totales”, agregó Lederhos, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.