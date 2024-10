Intento de femicidio en Colón: dictaron 30 días de prisión preventiva para el agresor

Compartir

Un brutal intento de femicidio tuvo lugar el sábado a la madrugada en Colón, donde una joven de 19 años fue abordada por un muchacho de 23 años, que atacó salvajemente dentro de una obra de construcción.

El agresor fue atrapado en el acto, ya fue imputado y estará 30 días en prisión preventiva, de acuerdo a lo informado por el fiscal Juan Sebastián Blanc, que investiga lo sucedido.

“Fue alrededor de la 1.25, la víctima fue abordada por un sujeto que la introdujo en una obra de construcción al grito de ‘te voy a matar’, pegándole patadas y´piñas. Los gritos de la joven fueron escuchados por una vecina, la Policía llegó alrededor de 5 minutos luego y apresaron al muchacho”, indicó el fiscal. La secuencia de lo que sucedió afuera quedó registrado en una cámara de seguridad, que es parte de la evidencia.

En contacto con FM Sapukay de Colón, el letrado dijo que no está claro el móvil del ataque y resaltó que el joven es hijo de la pareja del padre de la chica, aunque ella no mantiene relación con su progenitor. Es decir, entre víctima y victimario hay conocimiento, pero no vinculación.

No obstante, Blanc subrayó que el motivo de la agresión no variará en relación a la carátula de la imputación, que es “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por cuestiones de género”. El sospechoso estará al menos un mes preso, mientras avanza la investigación penal preparatoria por el terrible hecho.