Inicia una doble fecha clave por Eliminatorias

Brasil recibe a Colombia con la misión de sacar boleto a Qatar; Ecuador frente a Venezuela busca acercarse al Mundial; Perú enfrenta a Bolivia con la obligación de ganar; en Paraguay – Chile debutará el mellizo Barros Schelotto.

Se pone en marcha otra doble fecha FIFA de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El comienzo será con la jornada 13, que tendrá cuatro partidos este jueves, mientras que el clásico del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina se disputará el viernes.

Ecuador y Venezuela abrirán la fecha en Quito. Los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán los tres puntos como local para confirmar la tercera posición que los acerque a la clasificación directa. Más tarde, Paraguay y Chile se miden en un partido que será trascendente. Ambos equipos fuera de zona de clasificación deben sumar sí o sí para tener serias aspiraciones. Para la Albirroja significará el debut de Guillermo Barros Schelotto como entrenador.

Brasil debe medirse ante Colombia. El combinado Cafetero es el único equipo que pudo quitarle puntos al Scratch que, sin contar el duelo suspendido frente a Argentina, había ganado nueve partidos en fila. Perú y Bolivia cerrarán la jornada del jueves en Lima, y un triunfo para cualquiera de los dos, los llenará de ilusión de cara a la clasificación o al menos de acercarse a un repechaje.

Por último, Uruguay recibe a Argentina en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol. Este encuentro será el único por disputarse el viernes. Los locales tienen la obligación de ganar para evitar el repechaje y también tomar distancia de los equipos que no están en puestos de clasificación, pero que lo apremian desde atrás. Para el equipo de Scaloni, un triunfo lo mantendría con holgura en el segundo lugar y cada vez más cerca de asegurarse el pasaje a Qatar.

A continuación, horarios y TV de cómo se disputará la fecha 13 de las eliminatorias.

Jueves 11 de noviembre

A las 18, Ecuador vs. Venezuela. TV Pública

A las 20, Paraguay vs. Chile. TyC Sports

A las 21.30, Brasil vs. Colombia. TyC Sports 2

A las 23, Perú vs. Bolivia. TV Pública

Viernes 12 de noviembre

20 Uruguay vs. Argentina. TyC Sports y TV Pública