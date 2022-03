Incidentes entre ex combatientes de Malvinas y la Policía en las puertas de la sede del PAMI

El enfrentamiento fue registrado en el marco del reclamo por una falta de atención médica que llevaban adelante los veteranos en el centro porteño

Ex combatientes de Malvinas protagonizaron un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires esta tarde en el marco de un reclamo que llevan adelante por una falta en la prestación de la atención médica por parte del PAMI. Los hechos fueron registrados en las puertas de la sede estatal ubicada en el centro porteño.

“Los veteranos de Malvinas estamos en el PAMI Central, para que se cumpla la resolución 191. El Presidente dijo que iba a ser ley, pero mientras tanto se mueren veteranos por falta de atención”, señaló el ex combatiente Alejandro Bareiro a través de redes sociales apenas minutos antes de que se provocaran los incidentes y a modo de explicación sobre el reclamo.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el enfrentamiento inició alrededor de las 15.30 cuando “se había consensuado que ingresen 16 referentes pero detrás de ellos se quisieron meter más y se les cortó el acceso; se formó un cordón para evitar el ingreso” en la Agencia 7 del PAMI, ubicada en el cruce de la Avenida Corrientes y Florida.

Lo concreto es que, como registran las imágenes que circularon en redes sociales, se observaron golpes desde ambos lados e incluso los efectivos policiales apelaron al uso del gas pimienta para repeler a los veteranos de la Guerra de Malvinas, conflicto bélico que este año cumple 40 años.

“Nos tiran gas a los veteranos de Malvinas, en el PAMI CENTRAL”, reclamó Bareiro apenas minutos después también a través de redes sociales.

“Esa resolución nos otorgaba una ley para la salud del verano de guerra. Fue concebida en 2004 durante la gestión de Nestor Kirchner y ahora el PAMI nos quita la resolución o no da su cumplimiento”, explicó otro ex combatiente en declaraciones al canal TN.

“Lo que han quitado son cosas muy puntuales. En el interior del país es un desastre, han perdido servicios médicos y no los atienden. Les cobran un bono aparte cuando nuestra atención es gratuita”, explicó luego otro veterano de guerra al mismo canal. “Los desmanes también se generaron por los dos años que llevamos de promesas y abandono”, agregó.

El hombre también brindó detalles sobre cómo inició el cruce con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Quisimos ingresar de forma pacífica para tratar de encontrar una solución y resulta que a esa solución no la podemos encontrar. Al ver que estábamos ingresando, vinieron y nos sacaron a golpes y con gas lacrimógeno. Ahí la adrenalina subió lamentablemente y tuvimos ese enfrentamiento con la policía”, completó.

“Si hoy no tenemos una solución cuando salgan los 16 compañeros que entraron, nos vamos a quedar. Esto ya no se banca más, estamos sufriendo mucho. Si hay algo concreto, nos vamos. Si no, acá vamos a acampar”.