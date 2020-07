Hoteleros y Gastronómicos se manifestarán mañana en pedido de la ley de Emergencia Turística Nacional

Este jueves 2 de julio y tras una semana de campaña en redes sociales, hoteleros y gastronómicos se manifestaran simbólicamente, sin horario de inicio y durante todos el día, frente a sus establecimientos, solicitando una ley de emergencia.

Esta acción se repetirá a lo largo y ancho del país. En Paraná los establecimientos manifestarán desde las 10 de la mañana

Bajo el hashtag #LeydeEmergenciaGastronomicaYA , profesan que el Estado les dijo: “No abran más. Pero nadie nos dijo: No paguen más. Tenemos las boletas de tasas y servicios amontonadas porque prorrogaron los plazos. Necesitamos ayuda del gobierno y la #LeyDeEmergenciaYA, expresaron

Nuestra actividad será una de las últimas en abrir: si no tenemos algún respaldo no vamos a poder sostenernos ni un solo mes más.

Y se auto convocan: “El 2 de julio haremos una protesta simbólica frente a nuestro establecimiento. Sin tu apoyo, cerramos. Sin la Ley de Emergencia, quebramos.”

Sostienen que son miles de restaurantes y hoteles que ya que ya no aguantan más. Después de más 100 días sin actividad, están quebrados. Necesitan que el gobierno ordene la LeydeEmergenciaYA para la hotelería y la gastronomía que fije:

●Flexibilización y entrega inmediata de ATP

●Exención fiscal y de tasas municipales

●Prórroga de alquileres

●Créditos a es créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo

PROPUESTA DE LEY DE EMERGENCIA HOTELERA GASTRONÓMICA

1️⃣. ATP Para todas las Empresas sin distinción de cantidad de empleados, hasta tanto se retome la actividad normal y habitual.

2️⃣. Eliminación de todas las contribuciones patronales por el mismo periodo.

3️⃣. Reducción de tarifas de servicios públicos.

4️⃣. Créditos a tasa ceropara capital de trabajo.

5️⃣. Reducción del IVA al 10,5 %.

6️⃣. Exención de IVA al turismo Nacional.

7️⃣. Tomar a cuenta de ganancias el gasto en turismo.

8️⃣. Amplia moratoria que incluya el pago de todas las deudas generadas hasta el momento de la reapertura y suspensión de las ejecuciones fiscales.

9️⃣. Exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios.

🔟. Eliminación de las comisiones de tarjetas de crédito por 12 meses luego de la apertura