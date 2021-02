Hallaron el cuerpo del joven que cayó al río Paraná

Este lunes por la tarde, hallaron el cuerpo sin vida de Leonardo Rodríguez, el joven de 27 años que cayó a las aguas del río Paraná en la zona del paraje El Colorado, cercana a Santa Elena, el pasado 22 de enero por la noche tras sufrir un ataque de epilepsia, cuando estaba pescando con familiares a bordo de una embarcación. Fue encontrado en cercanías de zona denominada “El Peruano” altura 724 margen izquierdo.

Leonardo, “sufría ataques de epilepsia desde los 18 años y lo hacía tratar en Paraná. Él cumplía tomando su medicación al horario establecido y cada tres meses, lo llevaba a los controles en Paraná”, contó su madre.

Días atrás, se supo que el joven se había ido a “pescar porque tenía una pensión que no le alcanzaba y quería hacerle una ecografía a la mujer que está embarazada de seis meses. Yo le dije que esperara que cobre su padre y le íbamos a dar la plata. Pero él me dijo que no, porque nosotros también necesitamos”, contó Rosa a Fm Latidos.

Lamentablemente, el joven fue hallado sin vida luego de 17 días de intensa búsqueda. Personal de Prefectura, “trabajó buzos tácticos, rescatistas de Bomberos Voluntarios y personal policial de Santa Elena”.