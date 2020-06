Hace 34 años Argentina lograba el título mundial en México

Domingo 29 de junio de 1986. Treinta y ocho minutos del segundo tiempo. El calor pegaba fuerte en la altura de México y en el estadio Azteca habían aparecido de golpe banderas alemanas, muchas agitadas por los propios mejicanos. La selección argentina había desperdiciado una ventaja de 2-0 tras los goles del Tata Brown y Jorge Valdano, y la Alemania de Beckenbauer, con dos pelotas paradas, había empardado injustamente la final de la Copa del Mundo.

Pero Diego Maradona no quería resignarse a quedarse sin nada tras un torneo que lo había elevado a lo más alto del pedestal por encima de Michael Platini, Zico o Rummenigge. El Diez tenía un toque de magia más, como si ni hubiera sido suficiente con la apilada histórica a los ingleses o el partido perfecto de semifinales con Bélgica, donde anotó dos golazos. Diego tomó la pelota en mitad de cancha, y en el momento exacto que varios alemanes intentaron cercarlo, sacó un pase milimétrico para que Jorge Burruchaga iniciara la corrida más larga de la historia del fútbol argentino.

Hubiera sido cruel no haber logrado el título en México 86. Tal vez los goles épicos de Diego a los ingleses no tendrían el valor eterno que hoy cargan. Esa apilada histórica del Diez “para dejar en el camino a tanto inglés”, como bien relata Víctor Hugo, no dejaría de ser un golazo indescriptible, pero hubiera servido de poco. Y ni hablar de la “mano de Dios”, que pasó a ser tan celebrada posteriormente que Rodrigo la inmortalizó con una canción maradoniana.

Sin el título, sin esa corrida triunfal de Burru, las cábalas de Bilardo dejarían de ser veneradas. O acaso no es intrigante que un equipo que destrozó a todos los rivales que se pusieron en el camino se aferrara casi como una cuestión táctica a escuchar en cada viaje a la cancha tres temas musicales: Gigante Chiquito”, de Sergio Denis, “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler y “Eye of the Tiger”, de la banda sonora de Rocky. Y el chofer debía regular el tiempo de la concentración a la cancha de acuerdo a la duración de los temas, algo que el día de la final no fue posible y por eso Bilardo dejó al equipo dentro del micro hasta escuchar el último acorde. Ni hablar de la llamada misteriosa que sonaba en el vestuario en cada partido, que la primera vez tuvo que ver con un llamado real de un periodista amigo, y las veces posteriores muchos sospechan que eran hechas por el cuerpo técnico para no “romper con la cábala”.

Todo valió para ganar. Comer hamburguesas en un centro comercial el día antes del partido; que Ricardo Giusti enterrara un caramelo en el centro de la cancha; que Maradona encabezara la fila y Burruchaga la cerrara. Incluso contratar bordadoras mexicanas para ponerles el escudo de Le Coq y los números a una camisetas azules que habían comprado en una tienda deportiva, porque las originales de la marca francesa eran un suplicio para jugar en el calor de México.

México 86 fue la mayor gesta del fútbol argentino. Con Diego Maradona en modo Dios y un grupo de jugadores hambrientos de gloria. A lo lejos, con el repaso de los partidos, los estadistas se dieron cuenta que Diego tocó 62 pelotas por partido, recibió el escalofriante promedio de 7,4 infracciones por cotejo, buscó el arco rival 49 veces e hizo cinco goles. Pero esos números nunca reflejarán ese momento de lucidez para darle un pase exacto a Burruchaga y así iniciar la corrida más larga y más importante del fútbol argentino. Ese día que Argentina tocó el cielo con las manos. Y fue el mejor del mundo.