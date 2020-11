Habilitan las fiestas en ciudad santafecina

Se podrá ocupar el 30% del salón con un máximo de 100 personas. No se podrá bailar y se tomará la temperatura de todas las personas.

La ciudad de Rafaela sumó desde el principio de la pandemia 4.509 casos de coronavirus, de los cuáles 4.114 ya se recuperaron y otros 309 siguen activos. En la última jornada se informaron 33 nuevos contagios y dos muertes. Pero en medio de la pandemia, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una ordenanza bajo la que establece una modalidad para que los salones de fiestas puedan funcionar y realizar eventos particulares.

“Dispónese la reconversión excepcional y temporaria de los Salones de Fiestas habilitados en la ciudad de Rafaela, autorizada por Ordenanza Municipal N.° 5.225”, señala el decreto 51.074 firmado por el intendente Luis Castellano y la Jefa de Gabinete, Amalia Galanti. Los salones que deban reconvertir su actividad, deberán solicitar por escrito en Mesa de Entrada y actualizar la documentación si se encuentra vencida.

Para volver a funcionar, los salones deberán reconvertir su actividad, que se parecerá a la de los bares y restaurantes. La ocupación deberá ser de un 30% con un máximo de 100 asistentes. Es importante desarrollar la actividad en espacios abiertos privados (patios, terrazas, etc.) o públicos (veredas, canteros, parklets, plazas, parques, etc.). Además, se deberá contar con un permiso de uso y ocupación del espacio público. Para realizar la fiesta es necesario contar con una reserva previa y una constancia de la programación, que servirá como certificado de circulación. Los salones que no tengan cocina propia, deberán destinar un sector ya existente para transformarlo en un lugar donde se puedan hacer las comidas. Podrán hacerlo en el interior del salón o en espacios abiertos utilizando carpas, gazebos o estructuras similares, respetando los requerimientos y condiciones de higiene y seguridad.

Deberá haber ventilación natural y cruzada (con ventanas y puertas abiertas en lados opuestos) en los salones que sean cerrados. Previo al ingreso del personal, se deberá tomar la temperatura y requerirles la presentación de la declaración jurada de salud. El personal que responda negativamente todo el cuestionario no será considerado como caso sospechoso y podrá ingresar al establecimiento para comenzar su jornada de trabajo. Caso contrario, el trabajador será considerado como posible caso sospechoso y se deberá aislar al trabajador, entregarle un barbijo descartable, evitar tocar sus pertenencias y llamar al 107, 3492-1569140 y/o 3492-15641283.

Desde el Municipio hicieron hincapié en el cumplimiento de las normas de sanidad, sobre todo en el distanciamiento. Cada salón deberá arbitrar las medidas necesarias para garantizar la limpieza y desinfección de todas las superficies y objetos de uso frecuente, antes, durante y después de cada jornada de trabajo, así como la limpieza y desinfección de las manos y el calzado de cada uno de los asistentes al momento del ingresar.

El autoservicio de alimentos queda suspendido para los productos expuestos (buffet, mesas de postre, etc). Los platos con alimentos deben ser todos individuales, no están permitidos los platos compartidos y el bandejeado. El servicio de bar y/o barra de tragos será atendido exclusivamente por los meseros.

No se desarrollará actividad bailable. Se recomienda no dejar espacios que puedan interpretarse como pistas de baile. Cada bar exigirá al personal del servicio el uso obligatorio de los elementos de protección individual que cubran nariz, boca y mentón, en las condiciones establecidas en el Decreto N.° 50.989. También deberá señalizar los sectores de atención de los asistentes de forma tal que se impida que los mismos salgan del sector delimitado e impedir el contacto o acercamiento con el resto de las mesas.

Los empleados de la cocina deberán permanecer en el puesto de trabajo mientras dure la jornada, evitando el contacto con los asistentes.

Cada cliente deberá ser registrado en una planilla que indique nombre y apellido, teléfono particular, día y hora de asistencia, y la temperatura al momento de ingresar, debiendo mantenerlas en custodia por un plazo de treinta días. Se impedirá el ingreso a los asistentes que concurran sin tapabocas y exigirle su uso todo el tiempo que resulte posible. Las mesas deberán guardar entre sí una distancia mínima de dos (2) metros tanto en espacios interiores como exteriores. Solo podrán disponerse, como máximo, para seis personas.

Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante sobre cada mesa para uso de los clientes. Tendrá que haber cartelería referida a las principales medidas preventivas (aseo de manos, distanciamiento social, estornudar y toser cubriendo nariz y boca, etc). El personal deberá despojarse de anillos, pulseras, relojes o cualquier otro accesorio que pueda ser un foco de contagio; desinfectar el teléfono celular a su llegada con pañuelos desinfectantes; y colocar mochilas, bolsos personales, maletas de trabajo, estuches de instrumentos, etc. en los lugares y bajo las condiciones impuestas por el Salón de Evento.

Según informó Rafaela Noticias, cada salón deberá seguir reglas para la protección del personal y organizadores:

– Designar personal exclusivo para supervisar el acatamiento de las medidas de prevención para evitar la propagación del covid. El número de personas designadas para este fin deberá estar de acuerdo al número de asistentes y/o a la operación que el servicio demande.

– Establecer horarios escalonados para la llegada de los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones, acordando con ellos el uso de embalajes adecuados que faciliten su desinfección y posterior desecho.

– Verificar la adecuada recolección de los desechos generados por proveedores externos a la organización.

– Realizar los pagos de balances o gastos incidentales a proveedores, personal de servicio y locación a través de transferencia electrónica para evitar el contacto directo durante el servicio. Poner a disposición del personal cubre bocas, máscaras aeríferas o similares, material sanitizante y pañuelos desechables, para garantizar la reposición de los mismos luego de su uso.

– Respecto al personal de cocina, la Organización deberá exigir el cumplimiento de las siguientes medidas: verificar el estado de limpieza del área de trabajo al momento de su llegada y desinfectar las superficies de trabajo, equipos, mobiliario, utensilios de cocina, materiales e insumos antes de comenzar a trabajar; y usar barbijo y/o máscara protectora.

– Exigir el lavado de manos si se tiene contacto con loza, cubiertos, cristalería, servilletas de mesa o cualquier otro objeto que hayan sido utilizados por los comensales y colocar cartelería a modo recordatorio de la importancia de la higiene constante de las manos. Recolectar y desechar la basura o residuos producidos durante el servicio.

– Respecto al Personal de servicio y meseros, la Organización deberá exigir el cumplimiento de las siguientes medidas: verificar la limpieza del área de trabajo y sanitización del equipo mobiliario y utensilios antes de comenzar a trabajar; verificar la sanitización de todo elemento reutilizable como charolas, loza, cristalería, cubiertos de todo tipo y cualquier material de servicio antes de comenzar el evento y una vez que este finalice; y llevar directamente al área de lavado platos, cubiertos, vasos, copas, tazas etc. que hayan sido utilizadas, a fin de evitar contaminación. El lavado de estos utensilios deberá realizarse de forma profunda y con productos especializados para evitar la propagación del coronavirus.

– Sanitizar las manos después de recolectar los desechos de servicio. – Recolectar y desechar la basura o residuos producidos durante el servicio.

Qué dice Nación sobre las fiestas

Si bien en Rafaela se autorizaron las fiestas privadas en salones de eventos, para el gobierno nacional estas actividades continúan prohibidas para aquellas zonas que están bajo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En la provincia de Santa Fe, están en Aspo los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos.

En el artículo 17 del decreto 875/2020, establece lo siguiente. Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 9° del presente decreto, las siguientes actividades:

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de este decreto.

4. Turismo. El decreto indica que sólo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer las habilitaciones. “En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares”, señala el documento.