Gastronómicos de Paraná pidieron audiencia con la ministra Velázquez

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná solicitó mediante nota una “audiencia urgente” con la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez.

La entidad, que cuenta con 93 años de trayectoria representando formalmente al sector, se dirigió a la funcionaria en una misiva, “y por su intermedio a los Profesionales Integrantes del COES, en relación a la terrible crisis generada por la pandemia COVID 19, que afecta a nuestra actividad la actividad en la región”.

“Por tal motivo, y sin desvalorizar los argumentos sanitarios, los empresarios hoteleros gastronómicos, solicitamos urgente audiencia con Ud. y su equipo, para considerar la pronta reapertura de los establecimientos gastronómicos, poniéndonos a disposición para la revisión y ajuste de los protocolos que fueran necesarios”, explicó.

Y agregó: “Vale señalar que, nuestra Entidad madre, la Federación Empresaria Gastronómica de la Republica Argentina (FEHGRA) junto a la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), entidad que asesora al Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández ha generado un protocolo específico para la actividad, el cual ha sido tenido en cuenta por diversos destinos de nuestro país, el cual ponemos a disposición”.

“Como hemos sostenido desde la declaración de la cuarentena, la prioridad es la salud de nuestros ciudadanos, y así seguirá siendo, pero es menester encontrar el justo equilibrio que permita también la supervivencia de las empresas y sus trabajadores. Solo en nuestra ciudad generamos más de 1000 puestos de trabajo cuyo futuro es incierto en este escenario”, advirtió la entidad.

Y señaló: “La situación económica y financiera de nuestras empresas es de gravedad. Con más de 100 días sin actividad, consideramos la medida de cierre debe reconsiderarse, mas aun teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha registrado contagios en relación a nuestro sector”.

“Somos consientes que a partir del último 20 de marzo, nuestras vidas cambiaron radicalmente y por ende nuestros hábitos deberán adaptarse a una nueva modalidad, pero debemos buscar la forma de trabajar y convivir con el virus hasta la aparición de una vacuna”, concluyeron en la nota firmada por el presidente y el secretario de la AEHGP, Osvaldo Cabrera y Santiago Mele, respectivamente.

Además, en un comunicado subrayaron: “Hace ya dos semanas que los locales gastronómicos volvieron a cerrar sus puertas provisoriamente tras las disposiciones para mantener controlada la propagación de la pandemia. Si bien comprendemos, respetamos y compartimos (siempre lo hemos hecho) que la salud de la personas es la prioridad, esta medida representa un duro golpe a la salud de nuestras empresas, y a sus recursos humanos, cuyo sustento e ingresos peligran”.

“Hemos demostrado que cumplimos estrictamente con los protocolos, de los que hemos formado parte en su creación, asesorados por los mejores profesionales de Salud desde FEHGRA, con la seriedad y responsabilidad que los ciudadanos demandan, y tanto nosotros como nuestro personal, está capacitado y en condiciones de trabajar bajos estrictas normas de seguridad”, agregaron.

“Queremos seguir trabajando y también priorizamos la salud de nuestros ciudadanos, acompañamos la decisión de las autoridades pero somos PyMEs, no podemos sostenernos con ingresos casi nulos. La adopción del modo Take Away o Delivery, no nos alcanza, representan como máximo un 5% de la venta diaria promedio, no pagan sueldos ni sostienen negocios”, recalcaron.

“El Estado nos pidió que no abramos, pero no nos dijo que dejemos de pagar sueldos, servicios, alquileres, impuestos, créditos e intereses. Como consecuencia ya han cerrado definitivamente varios establecimientos, es inminente el desenlace final de muchos más”, advirtieron desde la entidad.

Y finalizaron: “Es por eso que responsabilizamos al Gobierno Provincial y Municipal del futuro de estas empresas y quienes dependemos de ellas, y apelamos que revean la medida que no nos permite trabajar y hacer frente dignamente a nuestros compromisos”.