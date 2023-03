Frutas y verduras siguen subiendo por la sequía y el calor

El sector está contemplado dentro de la declaración de la emergencia agropecuaria, que rige en la provincia desde el 1° de diciembre y se extiende hasta el 30 de junio en el caso de las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas, y apícolas; y en cuanto a las ganaderas bovinas, caprinas, ovinas, equinas y tamberas, el período abarcará hasta el 30 de noviembre. Pero las pérdidas en la producción impactan considerablemente en las góndolas, ya que la escasez en la oferta genera un importante aumento de precios, que se siente en el bolsillo de los consumidores.

Precisamente en febrero se destacaron las variaciones de precios de las frutas, que subieron en promedio un 17,9%; y en las verduras, cuyo incremento fue del 10,4%. Sobre este tema, Brandolín explicó: “El sector hortícola se vio afectado todo con esta ola de calor y se nota ahora sobre todo en las verduras de hoja, como la lechuga, la acelga; también en la espinaca, que en esta época debería empezar a haber, pero está muy seco y no creció, y va a seguir teniendo problemas si el tiempo sigue así. A los zapallitos también los afectó mucho, y eso que el zapallito es un producto que se banca bastante las altas temperaturas, pero este resultó muy dañado por la gran sequía que hay”.

En este marco, observó: “Hoy hay cosas que no se consiguen, o hay poco. Algo que siempre se produce, pero está en escasez, es la lechuga. Ahora en la zona lo que hay no alcanza para abastecer todo el mercado, y viene entrando algo de La Plata o de Mendoza porque no alcanza lo que hay acá. Y como viene de afuera, está carísima. Los costos se han ido muy arriba y el cajón, que trae entre ocho y 10 kilos como máximo, en el mercado mayorista se vende actualmente a 7.000 pesos”.

Asimismo, señaló: “El repollo también está entrando de Mendoza, porque lo que hay se ha quemado en su mayoría, como tantos otros productos, porque con la mayoría de los cultivos tenemos problemas”.

El tomate está más o menos entre 4.000 y 5.000 pesos el cajón que trae unos 18 kilos, dependiendo de la variedad. Está entrando de Mendoza también, algo de La Plata, porque acá no hay nada”, dijo, y analizó: “Es más o menos ese precio al que tiene que estar si pensamos en el productor, pero si pensamos en el bolsillo de la gente, de los consumidores, por ahí está un poquito caro”.

También mencionó que el citrus está caro hoy en día y sostuvo: “Subió mucho la naranja también por la sequía. Según me han dicho productores de citrus se ha quemado mucha fruta, y esto hace que aumente”.

Acto seguido, manifestó: “Esperemos que afloje el calor, porque como esto es oferta y demanda, si se puede producir más y no hay tantas pérdidas va a haber stock. Y si hay más oferta, van a bajar los precios seguramente”.

Así es como se dio en el caso de la cebolla, que llegó a estar 700 pesos el kilo en las góndolas y ahora se consigue a 300. También ocurre algo similar con la papa o la zanahoria.

Regar hoy es más caro

En este contexto de mucho calor y sequía, los huerteros están obligados a recurrir al sistema de riego artificial para salvar algo de sus cultivos, con el que a veces tampoco se da abasto si el predio donde se hace la siembra a cielo abierto es extenso. Además, incrementa los costos, sobre todo con los últimos aumentos de la energía eléctrica que se necesita para hacerlo funcionar.

Sobre este punto, Brandolín lamentó: “El riego artificial se viene usando todo el verano en las huertas de la zona, de día y de noche. Pero esto se vio reflejado en los costos de la energía, que es casi impagable. En mi caso me ha venido un importe a pagar de más del 100% con respecto al período anterior”.