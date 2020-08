Encontraron los cuerpos de los hombres desaparecidos en la laguna Setúbal

Los restos fueron hallados en inmediaciones del Espigón II de la costanera santafecina y fueron reconocidos por los familiares presentes. El operativo estuvo a punto de suspenderse por la falta de luz natural.

Es el final de una historia trágica que comenzó el lunes por la tarde. Después de 24 horas de búsqueda, encontraron los cuerpos de los dos hombres que habían desaparecido en las aguas de la Laguna Setúbal cuando intentaban cruzarla a pie.

Uno de los pescadores que participó del operativo, José García, detalló que los restos de los hombres de 50 y 55 años “estaban a varios metros de profundidad” a la altura del Espigón II. “Estaban tapados con barro a unos cuatro o cinco metros” de profundidad desde la superficie” y aclaró que era una zona que ya había sido rastrillada.

El operativo estuvo a punto de suspenderse cuando se dio el hallazgo por parte de una de las embarcaciones. Mientras los familiares de los desparecidos exigían la continuidad de los trabajos llevados a cabo por la Prefectura, Buzos Tácticos y Policía de Santa Fe, los cuerpos fueron encontrados juntos en la zona del Espigón II. Los restos fueron reconocidos inmediatamente por los familiares presentes.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el fiscal Marcelo Fontana dijo que se encuentra en el lugar a la espera de personal de bomberos para el traslado de los cuerpos. “Lo importante es que se hallaron los cadáveres y el resto está en investigación”, sostuvo aunque agregó: “Tengo entendido que se trató de una negligencia por parte de las personas que se metieron al agua, lo tienen asumido”.

“Sugerí que se coloquen carteles” por parte del Municipio, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación para evitar que más personas se sumerjan a la Laguna Setúbal. Los fallecidos eran cuñados y habían ido en familia a pasar el feriado del 17 de agosto a la playa, aseguró Daniel Suárez, uno de los amigos de las víctimas, al periodista Julián Brochero desde el móvil de Aire de Santa Fe. “Encontramos primero a uno y después a Luis, que era mi amigo”, contó el hombre entre lágrimas.

“No entiendo por qué se metió, no sabía nadar, siempre fue precavido así que no sé qué quiso hacer”, continuó Daniel buscando una explicación a la tragedia. “A lo mejor se metió por curiosidad. Había gente que en toda la semana se estuvo metiendo a la Laguna a pesar de que los bañeros los vivían sacando, la verdad no lo entiendo”, agregó y señaló que “lo importante es que ahora la familia va a poder darles sepultura”.

Lo que se pensó como una “aventura” tuvo un final terrible el lunes pasado cuando un grupo de personas se metió a la Laguna Setúbal intentando cruzarla a pie, aprovechando la bajante del río. Las dos víctimas fatales desaparecieron de la superficie del agua mientras que una mujer fue rescatada por los guardavidas.

(airedesantafe)