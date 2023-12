El santo Cura Brochero, fue declarado patrono de la provincia de Córdoba

San José Gabriel de Rosario Brochero fue declarado santo patrono de la provincia de Córdoba. El proyecto de declaración ya contaba con la aprobación del despacho de comisión y se buscaba conmemorarlo como un “ejemplo de servicio y amor al prójimo”.

Por unanimidad y con 48 votos afirmativos, el santo Cura Brochero fue declarado patrono de la provincia. La propuesta fue presentada por el legislador Leonardo Limia y será elevada al Poder Ejecutivo para su ratificación.

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “el objetivo central de la propuesta está íntimamente relacionado con el valor que desde la fe religiosa le adjudicamos, una parte importante de la población de nuestra provincia, al Cura Gaucho”.

“Lo hacemos con profundo respeto a quienes no creen o a quienes creen en otros valores religiosos, convencidos de que invocando la protección de quien, para católicos y no católicos, fue un ejemplo de servicio y amor al prójimo, no se puede ofender y molestar a nadie”, se agrega.

En declaraciones a La Mañana del C, el legislador Limia expresó: “Desde el punto de vista religioso, es el santo que nació, vivió y murió en Córdoba. Además, ha tenido una vida dedicada a la comunidad y ha abierto camino a otras provincias”.

San José Gabriel de Rosario Brochero nació en 1840 en Córdoba, Argentina. Murió en 1914, leproso y ciego. Desarrolló su misión a lomo de mula. Fue incansable en el rescate de las almas de una población serrana muy pobre y aislada.

El «Cura Brochero» dejó una huella imborrable en el paisaje de Traslasierra: con la ayuda de sus «ovejas», construyó caminos, escuelas, capillas, oficinas de correos y una Casa de Ejercicios Espirituales que abrió en 1877, en la hoy Villa Cura Brochero. Al momento de su muerte, habían pasado por esa Casa unas 70.000 personas.

Fue beatificado en la localidad cordobesa de Traslasierra el 14 de marzo de 2013, ante unas 200.000 personas, y canonizado en la Plaza de San Pedro del Vaticano por el papa Francisco, el 16 de octubre de 2016.