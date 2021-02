El intendente de Bovril fue internado en terapia intensiva

Fabián Valenzuela fue internado en terapia intensiva en Paraná este viernes luego de que se agravará su salud como consecuencia del coronavirus.

El dirigente fue trasladado desde su casa, a 125 kilómetros de la capital provincial, en el departamento La Paz, donde se encontraba realizando el aislamiento.

El jefe comunal dio positivo de coronavirus el miércoles y lo comunicó a través de sus redes sociales. «Estoy medicado, aislado y consciente que soy una persona de riesgo», sostuvo en un extenso escrito en el que pidió a los ciudadanos que extremen cuidados para evitar la propagación del virus.

Este viernes, el área de prensa del municipio informó que el cuadro de salud del dirigente radical se agravó y que por ello fue derivado al Hospital de la Baxada, en la capital provincial.

Desde la Secretaría de Salud de Bovril a cargo del médico Miguel García, se informó que «el presidente municipal Fabián Valenzuela, en el día de la fecha fue derivado a terapia intensiva en el Hospital de La Baxada situado en la ciudad de Paraná».

«Por ello, es que solicitamos a la comunidad mesura y comprensión ante la realidad que atraviesa nuestro Jefe Comunal», finalizaron.

Cómo se contagió

El miércoles, a través de sus redes sociales, Valenzuela contó que dio positivo de coronavirus y dio detalles de cómo se pudo haber contagiado.

«Soy Covid 19 positivo. El día jueves pasado el viceintendente, José Gillig, en un testeo de rutina dio positivo. A partir de allí desde el equipo ejecutivo tomamos las máximas prevenciones posibles. Durante el día de ayer y hoy (por martes y miércoles) presentamos fuertes síntomas compatibles con COVID19. Se esperó hasta el día de hoy para un nuevo hisopado, a los fines de evitar el falso negativo. Hace instantes los estudios determinan q en mi caso soy positivo», dijo.

Y agregó: «A diferencias de otros; yo si presento síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y de huesos, etc. Estoy medicado, aislado, consciente que soy persona de riesgo. Haciendo como decimos comúnmente los deberes. Tratando que quienes a diario atentan contra nuestra salud ( se detengan un momento, esto demanda tiempo, cuidado, gastos, que muchos no pueden afrontar y no les queda otra que esperar la respuesta del estado)».

«El mundo globalizado está así. Egoísta. No quieren tomar conciencia que también les puede tocar. Si no les importamos los demás, sean funcionarios, inspectores, médicos, enfermeros, bomberos, cocineras, o los abuelitos del hogar que comienzan a irse sin poder pedir piedad a quienes no son responsables del virus pero, si de no hacer su aporte para que su propagación no se magnifique. Piénsenlo, bajemos un cambio», pidió luego.

(Entre Ríos Ahora)