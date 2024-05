El gobierno ratificó su decisión sobre el feriado del 25 de Mayo

Compartir

El Día de la Revolución de Mayo se mantendrá en la fecha del próximo sábado. No será fin de semana largo, ya que no hay previsto establecer no laborable ni feriado puente el viernes o lunes.

Los argentinos se preparan para un nuevo feriado nacional el próximo 25 de Mayo, que este año cae sábado, generando muchas dudas sobre si hay o no fin de semana largo.

El próximo feriado es el 25 de mayo, en que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Rinde homenaje a los acontecimientos de 1810 que llevaron a la formación del primer gobierno patrio. Este año cae sábado y es “no trasladable”. El Gobierno nacional informó que el Día de la Revolución de Mayo se cataloga como un feriado intransferible. Esta denominación le impide ser transferido, por lo que se mantendrá en la fecha de 25 de mayo.

Tampoco hay previsto establecer no laborable ni feriado puente el viernes o el lunes, por lo que no será fin de semana largo.