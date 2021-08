El concordiense Santiago Borda, participante de La Voz, denunció a su pareja por violento

Santiago Borda, de 19 años que fue sensación en la segunda emisión del existoso ciclo La Voz Argentina, que emite Telefe, denunció a su pareja por violencia. La denuncia fue presentada este lunes por la mañana en los Tribunales de Concordia.

El joven había ingresado el viernes último al Hospital Delicia Concepción Masvernat por los golpes recibidos de parte de su pareja. El papá del artista, Mario Borda, había dado otra versión no bien trascendió el hecho. «Tuvo un tropezón y se cayó arriba de un vidrio», dijo, en declaraciones que recogió la revista Gente.

Pero esa versión quedó desacreditada este lunes. La abogada Brenda Vittori confirmó que el artista se presentó en el Ministerio Público Fiscal de Concordia y efectuó una denuncia por violencia contra su pareja por un hecho ocurrido el viernes último.

Dijo que se trató de «un hecho en el que hubo lesiones. Hay una denuncia realizada», a cargo de la fiscal María José Fonseca. La denuncia apunta al delito de «lesiones leves», según las declaraciones que formuló al programa «Intrusos», de América TV.

«Esto sucedió el viernes, aproximadamente a las 20. En un principio, Santiago no quiso contar nada. Pero no está censurado por la producción de Telefe. Al contrario, está muy contenido. Fue una decisión personal típica de una víctima que atraviesa una situación de violencia, que la víctima se siente culpable. Por eso no quiso contarlo en un primer momento. Pero gracias al trabajo de contención de la familia y de la producción de Telefe logramos que hiciera la denuncia», relató la letrada.

Según la abogada, Santiago Borda «está muy afectado. Pero la idea es cuidarlo, no quiere salir en los medios».

Santiago Borda se presentó en la primera emisión de La Voz, el jueves 24 de junio último, y produjo sensación al interpretar su versión de “Cien años”, el tema de Abel Pintos.

“Me muero por tenerte. Tuve la piel de pollo todo el tiempo. Quiero que brilles como artista completo”, le propuso Lali Espósito. “Eres una estrella y amo de ti que tienes muy claro quién eres. Contagias tu alegría y tu actitud. Amo tu talento, quien eres y tu emoción”, expresó, a su vez, Ricky Montaner.

“Hice de vos en un acto del colegio”, le contó el participante a Lali Espósito y luego de que Lali le pidiera que la imitara, los dos improvisaron una coreografía de Esperanza mía, el programa que Espósito protagonizó en El Trece y que tuvo también su versión teatral.

“Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. Tenía el deseo profundo de que vinieras a mi equipo. En almas como la tuya yo me encuentro; en tu libertad, en tu forma de ser y de expresar lo que sos, me veo. Y creo de verdad que el objetivo del universo al darme este lugar a mí, es hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción ‘Soy’ con mucho orgullo de ser quien es. Y veo todo eso en vos. Te agradezco de corazón que me hayas elegido”, le expresó la actriz, al borde de las lágrimas.