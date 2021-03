Docentes instalaron una carpa en Plaza Mansilla

Trabajadores nucleados en AGMER instalaron este martes una carpa frente al Consejo de Educación y Casa de Gobierno para reclamar salario y condiciones laborales, entre otros reclamos.

Luego de un acto, los docentes montaron la simbólica carpa blanca de la educación, ante la falta de respuesta del gobierno provincial en la paritaria salarial y de condiciones laborales.

La estructura será sostenida por la Asociación Gremial del magisterio de Entre Ríos (Agmer) y acompañada por la inter sindical que integran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, afirmó que están nuevamente en la calle, en el espacio público, porque van a dar todas las peleas: “Decidimos instalar una carpa que tiene memoria porque representa la lucha de todos los trabajadores”.

“Esta carpa en esta plaza Mansilla no se moverá hasta no recibir una propuesta salarial que dé cuenta de nuestra demandas: vamos a resistir”, aseguró Pagani, quien indicó que se llegó a esta instancia porque la paritaria salarial fue, lamentablemente, vaciada por el gobierno de la provincia: “No hubo en ese ámbito una verdadera discusión acerca de lo que nosotros, como conjunto, habíamos decidido, es decir, recuperar la inflación del 2020 y una acompañamiento de la inflación del 2021, porque el deterioro de nuestro salario no da para más”.

Precisamente, Pagani remarcó que la profundización del plan de lucha es producto de que respuesta del gobierno fue totalmente insuficiente: “Se otorgó un 15 por ciento de aumento y el blanqueo de un bono que se venía cobrando, por eso el rechazo de la propuesta y el plan de acción que se aprobó en el Congreso y por eso hoy tenemos un índice de adhesión al paro del más del 95 por ciento”.

Por su parte, la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno, afirmó que la carpa se erigió en el territorio “donde se encuentran las dos patronales (el CGE y el Poder Ejecutivo), a quienes le exigimos una respuesta rápida”.

En ese sentido, explicó que se instaló “uno de los símbolos (de resistencia y lucha) más importantes que tenemos los trabajadores de la educación a lo largo y ancho del país”, ya que la carpa “no es solamente de la historia de la lucha que llevamos, sino de la memoria y de todo lo que construimos el conjunto de los trabajadores; es unidad de los sindicatos, democracia y memoria, la verdad y la justicia”.

Al respecto, Cogno destacó la unidad de acción a cuatro décadas de la fundación de Agmer: “Todos sabemos que la unidad de Acción se construye y no hay maestro que pueda llamarse trabajador de la educación si no lucha por mejores condiciones de sus compañeros”.

(AIM)