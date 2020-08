Desde este sábado se podrá ingresar a parques y complejos en Paraná

No están permitidas las reuniones en estos lugares y que la apertura es para paseos momentáneos, no estacionarios.

La medida incluye a los complejos Thompson, Toma Vieja, Parque Botánico y Parque Gazzano.

A partir de este sábado 1 de agosto y en los horarios establecidos para las salidas de esparcimiento. No obstante la Municipalidad de Paraná remarcó que no están permitidas las reuniones en estos lugares y que la apertura es para paseos momentáneos, no estacionarios.

Los complejos se encontrarán abiertos para realizar paseos recreacionales y las actividades físicas permitidas, haciendo hincapié en que se deben mantener las medidas necesarias de distanciamiento e higiene. Además, se informó que no estarán habilitados los sanitarios de los distintos parques.

Es importante recordar que a la hora de realizar este tipo de paseos, se deben seguir tomando los recaudos necesarios en cuanto a la higiene y se apela a la responsabilidad social de las vecinas y los vecinos, se indicó oficialmente.