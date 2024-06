Declararon de utilidad pública a terrenos del Patito Sirirí

Compartir

El HCD de Paraná declaró de utilidad pública a los terrenos del Patito Sirirí para que luego queden sujetos a expropiación a través de una ley que disponga la Legislatura provincial

Fue aprobado por el Concejo Deliberante de Paraná el proyecto de ordenanza para declarar de uso público a la zona alta de los terrenos de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos.

“Se trata de una ordenanza que declara de utilidad pública, para luego estar sujetos a expropiación, a una franja de terrenos lindantes al Patito Sirirí, por una demanda de la ciudadanía de hace muchos años tras tomar conocimiento respecto a que estos terrenos no pertenecían al erario municipal, sino que eran privados, y reclamaba la incorporación de los mismos como continuidad del Parque Urquiza”, explicó a Elonce el concejal Enrique Ríos al aclarar que “es un terreno de 2.000m2, por calle Alberti”.

Y continuó: “La expropiación deberá hacerse después por ley a través de la Legislatura provincial a los efectos de plantear una línea de trabajo que permita, a través de esta normativa o el diálogo y los acuerdos, poder incorporar estos terrenos al erario municipal: uno de los balcones más lindos al río Paraná para uso y goce de todos los paranaenses”. Según aclaró el edil, “en la ley de expropiación se fijan las compensaciones”.

Sobre la controversia en torno a la titularidad de los terrenos

Se recordará que, en agosto de 2020, en plena pandemia por coronavirus, la situación de los terrenos ubicados frente a las calles De la Torre y Vera y Alberti generó inquietud en muchos vecinos y especialmente, en el gobierno municipal a raíz de haber tomado estado público un emprendimiento inmobiliario en ese predio. José María Armándola era quien públicamente había informado sobre la propiedad de esos terrenos que, para muchos vecinos, son parte del Parque Urquiza.

Luego, el bloque Creer Entre Ríos presentó un proyecto de ordenanza para salir al cruce del negocio inmobiliario puesto en marcha con terrenos ubicados en inmediaciones al Patito Sirirí, pero la iniciativa perdió estado parlamentario en junio de 2022.

Y a fines del mes pasado se supo, en base la publicación del sitio oficial de Subastas Judiciales Electrónicas de Entre Ríos, que, con una base de unos cinco millones de pesos, el Poder Judicial de Entre Ríos llevará a remate un terreno en las barrancas del Parque Urquiza con vista al río Paraná, frente a la emblemática plaza del Patito Sirirí de la capital entrerriana. El trámite está en manos de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 7, Virginia Ofelia Correnti, en el marco del expediente 21.358 “Armandola José María c/ Pinto Guillermo Enrique – Ordinario Cobro de Pesos s/ Ejecución de Sentencia y Honorarios”.

«Para que las próximas generaciones sigan gozando de ese espacio público”

“Nos enteramos que ese espacio era privado porque, lamentablemente, en algún momento de la vida de un político, lo cedió para que un privado lo explotara a través de una inmobiliaria”, cuestionó la presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.

Y repasó: “Hace cuatro años marchamos en caravana, durante la pandemia, para parar el loteo; pero hoy nos enteramos que la Justicia rematará esos terrenos el 26 de junio”.

Glausser valoró que, con la aprobación de la ordenanza, los terrenos “se salvan” del remate que impulsa la Justicia. “Es un pedazo de la barranca, pero es más grande el espacio que es privado”, acotó.

“Es una muy buena iniciativa y agradecemos que se haya escuchado el reclamo de los ciudadanos porque es un espacio de todos y queremos que las próximas generaciones sigan gozando de ese espacio público”, destacó y disparó contra el concejal que no estuvo de acuerdo con el proyecto “argumentando que no hay plata, haciéndose eco del innombrable que gobierna Nación”. “Pero no es así porque el proyecto irá a la Legislatura y los legisladores deberán actuar en consecuencia a lo que la gente quiera”, estimó.

Cuál era el “Sector Sur” sujeto a expropiación

El lote “Sector Sur”, cuenta con 10.863,23 m2, se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955 y limitan al oeste con la continuidad de calle Gregoria Matorras de San Martín y al sur con calle Alberti (y) componen una unidad con las barrancas del Parque Urquiza, consolidada luego de las obras de estabilización frente al parque Carmelo Cabrera”. Sobre este terreno, “no presenta ninguna construcción y su límite oeste con el Parque no es más que una línea definida en un plano de mensura. Presentan un valor social como extensión y culminación del Parque Urquiza y puede ejercer sinergia con el mismo, con el Parque Carmelo Cabrera (Patito Sirirí), el conjunto integrado por la Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones”. De todas maneras, se aclara que “esta ‘continuidad’ con las barrancas del parque no constituye una continuidad de ‘usos’ atento a que por forma y topografía la fracción es en sí un componente paisajístico. Con igual criterio cualquier barranca cercana a uno de nuestros parques costeros (Parques Urquiza, Varisco o Toma Vieja) podría presumirse continuidad de aquel y sujeta a expropiación”.

Se recordará que, según el informe oficial sobre un trabajo de tasación de esos terrenos privados concluyó que si el Estado quisiera expropiarlos debería hacer frente al pago de una suma de 3,2 millones de dólares.