Comienza la venta de entradas para el partido de Patronato por Libertadores en el Grella

El club rojinegro anunció los detalles del expendio de tickets para el histórico cotejo ante Melgar por la Copa el jueves a las 19 horas. El encuentro será el primero a nivel internacional en Paraná

Este martes comenzará la venta de entradas para el partido entre Patronato y Melgar que se jugará el próximo jueves 4 de mayo a las 19 horas en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la tercera fecha de la Fase de Grupos de Conmebol Libertadores 2023.

Las personas que hayan adquirido el Pack CONMEBOL Libertadores podrán ingresar tanto a tribuna Grella como San Nicolás. La venta será online a través de la plataforma Boleteria Vip y presencial en la Sede Social del Club.

Venta Presencial

Martes: únicamente socios de 10 a 19 horas

Miércoles: socios y no socios de 12 a 20 horas

Jueves: No habrá venta presencial

Venta Online

Desde el día martes hasta el jueves a las 19:30 horas.

Precios

General Grella: Socios $3.000; No Socios $4.000

General Menores: Socios $1.500; No Socios $2.500

San Nicolás Preferencial: Socios $4.000; No Socios $5.000

San Nicolás Damas y Jubilados: Socios $3.500; No Socios $4.500

San Nicolás Menores: Socios $2.500; No Socios $3.500

Plateas (Este, Central, Oeste): Socios $7.000; No Socios $10.000

Ayacucho (visitante): $4.000

