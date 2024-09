Colectivos: el viernes vence la conciliación y UTA advierte nuevos paros

En un contexto de creciente tensión, Alejandro Becic, abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió que el transporte público de la ciudad de Paraná enfrenta un posible paro si no se alcanza un acuerdo el viernes. Y es que la conciliación obligatoria, que termina ese día a las 22 horas, se mantiene sin avances significativos, y el tiempo se agota.

«El viernes estamos al filo de la navaja, era lo que no queríamos, pero siempre estiran todo hasta el último minuto», señaló Becic. Ayer, no se presentó ninguna propuesta concreta, lo que intensifica la preocupación de los trabajadores del transporte. «No hubo propuesta y la cuestión sigue dentro de la conciliación obligatoria, que termina el viernes a las 22».

Becic destacó la gravedad de la situación, subrayando que, si no se llega a un acuerdo, el paro de servicios será inevitable. «Siempre tengo la esperanza de que se pongan los pantalones largos y se den cuenta de la importancia del transporte en la ciudad y hagan una propuesta», expresó.

Según el letrado, los choferes se encuentran en una situación precaria y enfrentan una escala salarial desactualizada que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Además, carecen de obra social y no tienen certeza de recibir el pago correspondiente al mes de agosto. «Llevamos mucho tiempo en esta situación, y las medidas parecen ser llevadas hasta el último minuto. Nosotros tratamos de poner toda la predisposición para evitar cualquier medida de huelga, pero evidentemente a lo mejor no les es tan importante el transporte público de la ciudad a los empresarios y a las autoridades», añadió Becic.

La posibilidad de un paro pone en riesgo el funcionamiento del transporte público, afectando a miles de ciudadanos que dependen de este servicio esencial para su movilidad diaria.

Finalmente, el letrado del gremio subrayó: «Si no llegamos a ningún acuerdo el viernes va a ser inminente el paro de servicios. Tengo siempre la esperanza de que se pongan los pantalones largos y se den cuenta de la importancia del transporte de la ciudad y hagan una propuesta. Los tiempos se agotaron».

