Canta Conmigo Ahora: comienzan las audiciones

Salieron las fechas para anotarse y comienzan las audiciones para “Canta Conmigo Ahora”, el único concurso de canto que reúne a 100 jurados expertos en un mismo espacio.

Olvidate lo que conocés sobre concursos de talentos. Esto será algo totalmente nuevo para Argentina. Tu objetivo será lograr que Los 100 se paren y canten con vos.

Cada vez falta menos para que “Canta Conmigo Ahora” llegue a tu pantalla por eltrece.

AUDICIONES:

La Banda (Santiago del Estero)

Fecha: lunes 23 y martes 24 de mayo

Lugar: “Nodo Tecnológico” (Avenida de Los Molinos e Industria Argentina)

Horario: de 10 a 17

Corrientes (Capital):

Fecha: lunes 23 y martes 24 de mayo

Lugar: “Concepto yapire” (Avenida Alfonsín 3701)

Horario: de 10 a 17

San Juan (Capital)

Fecha: martes 24 y miércoles 25 de mayo

Lugar: “Centro Cultural Conte Grand (Las Heras 170 norte)

Horario: 10 a 17

Tucumán (Capital)

Fecha: jueves 26 y viernes 27 de mayo

Lugar: “Sala Miguel Ángel Estrella” (Virgen de la Merced 157)

Horario: de 10 a 17

Córdoba (Capital)

Fecha: martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio

Lugar: “220 en Plaza de la música” (Coronel Olmedo, Esquina Costanera)

Horario: de 10 a 17

Rosario

Fecha: martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio

Lugar: “Canal 3 de Rosario” (Avenida Presidente Perón 8101)

Horario: de 10 a 17

Ciudad de Buenos Aires / AMBA

Fecha: jueves 2 y viernes 3 de junio

Lugar: La Usina del Arte (Agustín r. Caffarena 39)

Horario: de 10 a 18

Salta (Capital):

Fecha: lunes 6 y martes 7 de junio

Lugar: “Casa del Bicentenario” (Avenida Independencia 910)

Horario: de 10 a 18

MENDOZA (Maipú)

Fecha: Martes 7 de junio y Miércoles 8 de junio

Lugar: «Arena Maipú» Laterial Emilio CIVIT 791

Horario: de 10 a 18

Jujuy (Capital)

Fecha: jueves 9 y viernes 10 de junio

Lugar: “Centro de arte joven andino” (C.A.J.A) (Alvear 534)

Horario: de 10 a 17

Santa Fe (Capital)

Fecha: jueves 9 y viernes 10 de junio

Lugar: Boulevard Galvez 2350

Horario: de 10 a 17

Mar del Plata

Fecha: martes 14 y miércoles 15 de junio

Lugar: Hotel Hermitage (Avenida Colon 1643)

Horario: de 10 a 17

CASTING VIRTUAL

Si no podés asistir a alguna de estas fechas o el casting no llega a tu ciudad, no hay problema. Anotate de forma virtual y envianos tu material: CASTING VIRTUAL

REQUISITOS

-Cantantes profesionales o amateurs dentro de todos los géneros musicales.

-Solo pueden presentarse mayores de 18 años o que cumplan antes del 30 de junio 2022

-Solistas, dúos, grupos / no está permitido bandas.

-Traer preparados 2 temas, puede ser en inglés, pero uno de los dos sí o sí en español. con pista musical (traerla en un pendrive) y a capella

-No está permitido audicionar con temas propios.

PROTOCOLO COVID

-Presentarse a la audición con el carnet de vacunación completo.

-Uso de barbijo en espacios cerrados.