Argentina volvió a perder en el Mundial de Softbol Sub 23 en Paraná

El equipo nacional fue derrotado por Australia 2 carreras a 1, en el segundo partido de la cita mundialista que se desarrolla en la capital provincial. Argentina sumó su segunda derrota y ahora buscará la recuperación frente a Chequia.

La Selección Argentina de Softbol Masculino Sub 23 fue derrotado este domingo por Australia 2 corridas a 1 en el segundo partido del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Paraná. No pudo recuperarse de la caída del sábado ante México y ahora irá por la levantada contra Chequia. En el final del juego, en el octavo inning, el seleccionado nacional descontó una carrera, pero no le alcanzó y el triunfo quedó para los oceánicos, que sumaron su segundo éxito. Pese a las derrotas, los campeones panamericanos 2022 tienen chances de seguir peleando con pasar al Super Round, la instancia final que definirá al campeón del certamen. Resultados – Fecha 2 Zona A

Sudáfrica 6 – 3 Singapur

México 6 – 4 República Checa

Australia 2 – 1 Argentina Zona B

Equipo WBSC 1 – 11 Canadá

Japón 7 – 0 Israel

Nueva Zelanda 9 – 3 Venezuela

Fixture de Argentina en la Fase de Grupos

-Lunes 17 a las 20:30 vs Chequia

-Martes 18 a las 20:30 vs Sudáfrica

-Miércoles 19 a las 20:30 vs Singapur

