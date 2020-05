Coronavirus: confirmaron 474 casos en un día en el país

En las últimas 24 horas hubo un nuevo récord de contagios de coronavirus Covid-19, lo que llevó a 9284 el total de infectados. Además hubo 10 muertes y la cifra total llegó a 403.

Según los datos publicados en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos casos son: Buenos Aires, 178; Ciudad de Buenos Aires, 257; Chaco, 35; Córdoba, 2; Río Negro, 2; Jujuy, 1.

Por la mañana se había informado que ayer hubo un nuevo récord de testeos con 3.736 nuevas muestras. Esto llevó el total a 112.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.476,4 muestras por millón de habitantes.

De acuerdo al informe de la cartera sanitaria de este miércoles por la tarde, en las últimas horas fallecieron nueve personas: cuatro hombres, dos de 91 y 63 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 74, de Córdoba; y otro de 83, de Río Negro; y cinco mujeres, dos de 75 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 49 y 71, de la Capital Federal; y otra de 68 años, de Chaco.

Este miércoles por la mañana, el Ministerio de Salud había informado ya el fallecimiento de otra persona: un hombre de 47 años, de la provincia de Buenos Aires.

Recordemos que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que el índice que mide los resultados positivos sobre la cantidad de testeos está “en leve aumento”, tras alcanzar ayer el 11,7%. La funcionaria también explicó que el índice de positividad promedio había llegado a estar cerca del 8% y ahora alcanzó el 9,43%.

Vizzotti explicó que el dato se debe “claramente desagregar por jurisdicción y municipio” para definir la “estrategia de testeo” que se lleva adelante en el territorio y que se mide “en función de la presencia o no de casos sospechosos”.

Sobre los testeos, la viceministra dijo que “desde el Ministerio y en consenso con los expertos”, se decidió focalizar “en personas sintomáticas, que son las que tienen la tasa de transmisión más importante” para así detectar precozmente, hacer el tratamiento correspondiente y el seguimiento de los contactos estrechos del infectado para minimizar la transmisión.

Aunque Vizzotti recordó que “los números de un día” no sirven para llegar a conclusiones sino que se debe “observar las tendencias”, sí señaló la diferencia geográfico-epidemiológica que se registran en un país donde dos provincias aún no registraron casos y otras 6 no han reportados positivos desde hace 14 días.