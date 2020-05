Dejó la cámara encendida en clase virtual mientras se bañaba

El escándalo se desató durante un encuentro virtual en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El video del infortunado episodio se viralizó en redes sociales. Lo echaron

Las cursadas virtuales puede ser una gran manera de avanzar en una carrera universitaria en medio del aislamiento obligatorio, aunque conllevan también sus riesgos. Esto último pasó con un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI UBA) que decidió tomarse un baño mientras presenciaba una clase y se le prendió la cámara.

Completamente desnudo, adentro de una bañadera, con la mirada fija en su celular mientras participaba de una de las clases que dictaba una cátedra que integra el departamento de Seguridad del Trabajo y Ambiente. En ese momento, se le prendió la cámara al universitario y quedó expuesto ante docentes y compañeros.

Una estudiante de la cursada lo filmó y lo envió a sus contactos, en un video en que puede escucharse: «Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé como avisarle».

El desafortunado episodio no tardó en viralizarse a través de los grupos de WhatsApp, en los cuales estudiantes de la universidad volcaron comentarios y criticaron el descuido del chico.

Ante las repercusiones, el estudiante involucrado explicó: «Pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase, me metí a bañar mientras la miraba».

«Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora», contó a sus compañeros, en mensajes que fueron viralizados en redes sociales.

No obstante las autoridades de la casa de estudios consideraron el episodio como «una falta de respeto» y lo desmatricularon del curso.