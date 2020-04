Prorrogaron vencimientos de tasas municipales para sectores económicos de Paraná

La Municipalidad de Paraná convocó a la totalidad de los sectores empresariales de la ciudad para anunciarles una serie de medidas tendientes a aliviar la complicada situación que enfrentan las fuerzas económicas locales ante la paralización de la actividad por la crisis sanitaria derivada de la irrupción del Coronavirus (COVID-19). Durante el encuentro, además, las autoridades municipales informaron a los empresarios sobre la situación económica y financiera heredada de la administración anterior, las medidas adoptadas y las proyecciones para los próximos meses.

Se recordó, asimismo, que en esta gestión municipal las tasas no han sufrido aumento, medida que continuará hasta el mes de mayo. También se brindaron números sobre la caída de la recaudación fiscal, tanto de los recursos propios como de las coparticipaciones federal y provincial.

El intendente Bahl explicó que «en el marco de esta pandemia hemos convocado a las distintas instituciones que representan al sector de la producción, de la economía, del comercio local, para dialogar y, especialmente, para escucharlos. También para anunciarles una serie de medidas para aquellos sectores que queriendo pagar los tributos municipales no lo pueden hacer. Ha sido una reunión productiva».

Bahl, asimismo, señaló que «hemos dado cuenta de las tareas realizadas por el Municipio desde el 11 de diciembre a la fecha, nuestra situación económica, las perspectivas que tenemos para abril y mayo, y remarcamos nuestra decisión de redoblar el compromiso de seguir trabajando codo a codo para desarrollar la ciudad y superar esta situación, algo que, estamos convencidos, vamos a lograr si trabajamos todos juntos».

Las medidas anunciadas por la Municipalidad apuntan, concretamente, a aliviar la situación de los sectores más afectados durante el período de cuarentena ante la recesión de la actividad económica y la caída de la recaudación nacional, provincial y municipal. Son las siguientes:

1) Prórroga hasta el 30 de abril del Régimen Especial de Regularización Fiscal, que venció el 31 de marzo.

2) Prórroga hasta el 20 de abril del pago de los siguientes conceptos:

– Pago anticipado anual de la Tasa por Servicios Sanitarios (venció el 20/03).

– Pago del segundo bimestre 2020 de la Tasa General Inmobiliaria (vencía el 10/04).

– Cuotas de convenios de pagos de todos los tributos (vencían el 10/04)

3) Reducción al 50% de la tasa de interés por mora a partir del 01/04 para la actualización de todos los tributos municipales.

4) Canales de atención remota:

Se habilitó un nuevos contacto vía WhatsApp para la atención de consultas y trámites de contribuyentes: el número es el 343 4066373. Además de la web https://afim.parana.gob.ar/

5) Concurrir al Concejo Deliberante con un proyecto de ordenanza modificatorio del Régimen de Regularización Fiscal, con la propuesta del Ejecutivo, para extender los beneficios a aquellos sectores afectados por la pandemia

El Secretario de Hacienda municipal, Eduardo Macri, por su parte, sostuvo que las fuerzas económicas de la ciudad «merecían conocer cómo está el Municipio, las cosas que se han hecho, dónde estamos parados y qué es lo que prevemos en materia fiscal y económica, a los efectos de acompañar toda esta cuestión del coronavirus y el impacto sobre la economía».

El funcionario, en este sentido, explicó: «¿Cómo acompañamos? El régimen de regularización fiscal se va a extender; los vencimientos del día 10 se pasan al día 20. ¿Qué necesitamos? Que se haga la declaración. Si la venta es 0, es 0; si la venta fue 10, que se lo declare. No pueden pagar, no hay ningún problema. Sabremos atender todas estas situaciones, porque creo que cada sector que estuvo en la reunión con el Intendente tiene distintas realidades. Somos contemplativos de todas esas situaciones en la creencia de que acá salimos todos juntos; acá no hay un Municipio por un lado, un empresario por otro. Creemos que el sector privado tiene que fortalecerse, crecer, sentirse orgulloso de la gestión del intendente Bahl».