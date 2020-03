Coronavirus: Ya se hacen testeos en otras instituciones más allá del Malbrán

El Anlis Malbrán transfirió el conocimiento y la tecnología a seis laboratorios provinciales.

En la Argentina, al dia de hoy, el Laboratorio Anlis-Malbrán , el único certificado por la OMS , hace entre 220 y 280 determinaciones diarias. Pero esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a distribuir determinaciones para diagnóstico del virus SARS-CoV-2 a todas las provincias y se realizó una capacitación a las instituciones que integran la red nacional de laboratorios.

Según indicaron fuentes de Salud, se están distribuyendo más de 57.000 kits y se capacitó personal de los 35 laboratorios de la red de influenza. El proceso de estudio y carga de resultados tarda entre 24 y 48 horas. Ya hay seis provincias incorporadas al testeo de Covid-19: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego . Pero además hay efectores privados que comenzaron a brindar este servicio. «En el Hospital Austral ya empezamos a realizar el testeo y detectamos dos pacientes -cuenta la doctora Wanda Cornistein-. En cuanto empezamos a procesar la muestra, los datos se incorporan en tiempo real al Sistema Integral de Información Sanitaria Argentina (SIISA)».

Algo muy importante es que se modificó la definición de caso sospechoso. «Ahora estudiamos prácticamente todas las neumonías que se internan -destaca el doctor Gustavo Lopardo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante del comité que asesora al Poder Ejecutivo Nacional-. Hasta ahora, la definición de caso sospechoso estaba tan ligada a los viajes [incluía a las personas con síntomas que hubieran regresado de un viaje al exterior o sus contactos] que nos iba a costar detectar la circulación local. De aquí en más, a todas las personas con cuadros respiratorios agudos graves que se internan se les hace el test, hayan viajado o no. Si en los próximos tres dias analizamos a 200 personas y aparecen casos sin haber viajado ni contacto con un viajero, entonces podremos empezar a considerar que hay circulación comunitaria».

A diferencia de la estrategia que puso en práctica Corea, que llegó a testear a 10.000 personas por día, aquí no se cuenta con esta cantidad de insumos. «No es que no tenemos nosotros -aclara Lopardo-. La demanda internacional es tan grande que no hay donde comprar. El país está adquiriendo todo lo que está disponible».

En su informe del domingo 22, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, informó además que para detectar circulación comunitaria, la Ciudad está empezando a implementar la «vigilancia centinela»; es decir buscando personas que no cumplen con los criterios de «caso sospechoso», tienen pocos síntomas o ninguno. Esto dará una idea más cabal de la circulación del virus en la población y permitirá detectar portadores precozmente.