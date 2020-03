El aislamiento social preventivo y obligatorio regirá desde la hora 0 del viernes 20. Las fuerzas de seguridad nacionales y locales controlarán la circulación en las calles.

«Seguimos teniendo problemas con gente que no entiende que no hay que salir», dijo Alberto Fernández. «Le he pedido severidad a los gobernadores», agregó el presidente.

Habrá excepciones al aislamiento que prevé el DNU del gobierno nacional

En desarrollo