Patronato entrena y viaja a Buenos Aires con un cambio para enfrentar a Argentinos

Con el equipo prácticamente confirmado, el conjunto de Gustavo Álvarez trabajará a puertas cerradas en el Grella y luego del almuerzo partirá a Capital Federal para esperar al Bicho de la Paternal. Compagnucci irá por Luna.

Patronato cerrará el trabajo en la capital entrerriana y tendrá como punto final el encentro del viernes a las 21.10 contra Argentinos Juniors, por la fecha 21 de la Superliga Argentina. Gustavo Álvarez y sus dirigidos entrenarán a puertas cerradas en el estadio y luego del mediodía emprenderán la partido a Buenos Aires. También se conocerá la lsita de convocados.

Entre las principales novedades, el DT no repetirá los once que vienen de vencer a Unión de Santa Fe, sino que introducirá una variante en la formación titular. Gabriel Compagnucci ingresará por el lesionado Fernando Luna, que no llegará ante los de la Paternal.

En consecuencia, Patronato formará este viernes con: Matías Ibáñez; Christián Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Compagnucci, Lautaro Torres, Dardo Miloc, Lautaro Comas; Cristián Tarragona y Gabriel Ávalos.