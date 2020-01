Boca empató 0 a 0 en La Bombonera frente a Independiente

El Xeneize, que contó con el regreso oficial de Miguel Ángel Russo como entrenador, igualó sin goles en su estadio ante el Rojo. Ambos terminaron con diez hombres, por las expulsiones de Izquierdoz, en Boca, y Pablo Pérez en Idependiente.

En el reestreno de Miguel Ángel Russo, Boca igualó 0 a 0 con Independiente en La Bombonera y no pudo acordar distancias con River, el líder, que le sacó tres puntos.

El Xeneize dominó en un inicio de partido friccionado, pero se quedó con uno menos por la temprana expulsión de Carlos Izquierdoz, que vio dos tarjetas amarillas en cinco minutos y dejó a su equipo con uno menos a los 21. La primera fue por una dura infracción sobre Pablo Pérez y la otra contra Silvio Romero, un poco discutida.

A partir de ese momento, el Rojo se adueño del trámite del partido y convirtió a Marcos Díaz en figura. El arquero, que hizo su debut en la Ribera, le ahogó el grito a Leandro Fernández, Alan Franco, Pablo Pérez y Lucas Romero para mantener la valla en cero antes de los vestuarios.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Lucas Pusineri volvió a someter al local, que tuvo la primera acción de riesgo de la noche recién a los 12 minutos. El Apache recibió en la puerta del área grande, giró y definió con zurda contra el palo derecho, pero se topó con la gran respuesta de Martín Campaña. Aún con uno menos, el xeneize demostraba que seguía siendo una amenaza.

Luego llegaron los cambios para encontrar una reacción: Mauro Zárate se retiró lesionado y fue reemplazado por Sebastián Villa, mientras que el Rojo mandó a la cancha a Martín Benítez, Braian Chaco Martínez y Sergio Barreto por Cecilio Domínguez, Leandro Fernández y el lesionado Gastón Silva, respectivamente.

Pero Boca seguía sin respuestas e Independiente no lo podía terminar de arrinconar como en el primer tiempo. Los dos Martínez eran los más peligrosos a esa altura. Para colmo, Pablo Pérez dejó con uno menos a los de Avellaneda por un violento planchazo sobre las canillas de Jorman Campuzano que Fernando Echenique no dudó en castigar con la roja. Los hinchas xeneizes explotaron.

Y a falta de cinco minutos, Russo utilizó su última carta después de una gran corrida de Sebastián Villa: sacó a Carlos Tevez y puso a Ramón Ábila, que se quedó con la cinta de capitán. El tiempo se agotaba, la fricción aumenta y cada equipo tuvo sus últimas chances. Primero Eduardo Salvio con una gran jugada individual por la derecha, ingresando al área y dejando rivales en el camino, pero su remate se fue muy cerca del palo derecho de Campaña.

La segunda fue para el pibe Martínez en una contra con superioridad numérica, pero su resolución no fue la adecuada y la pelota se fue alta. A partir de ahí no hubo tiempo para más. Por un lado, Independiente desaprovechó el contexto de contar con un jugador más durante 50 minutos y Boca no estuvo a tono para intentar acercarse a la punta.